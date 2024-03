Herbst: unterschreiben bei Drakkar Entertainment und präsentieren Musikvideo zu neuester Single „Nie Wieder“

Wenn die Blätter fallen und der Wind durch die Straßen Berlins weht, dann ist es Zeit für Herbst. Die vier Musiker haben sich dem rauen und düsteren Klang verschrieben, der wie ein Sturm die Musikszene durchbricht. Mit heavy Riffs und packenden Beats treffen Herbst den Nerv der Zeit – intensiv und unverkennbar melodisch.

Herbst rund um Oliver Weckert – mit seiner markant melodischen Stimme -, Mark Rötz am Bass/Backing Vocals, Steffen Böhm am Schlagzeug und Niels Gebhardt an der Gitarre, stehen für einen Sound, der unter die Haut geht. Deutsche Texte, die das Leben ungeschönt widerspiegeln, lassen keinen Zuhörer unberührt. Authentizität ist hier kein leeres Versprechen – es ist das Fundament jeder Note.

Nun haben Herbst einen Vertrag bei Drakkar Entertainment unterschrieben, und stellen eine erste Single aus ihrem nächsten Album vor!

„Wir sind überglücklich und stolz verkünden zu können, dass wir einen Deal beim legendären Plattenlabel Drakkar Entertainment unterschrieben haben! Es ist ein absoluter Traum, mit einer so angesehenen Institution zusammenarbeiten zu dürfen, die bereits zahlreiche Größen des Rock und Metal unter Vertrag hat und wir können es kaum erwarten, schon bald unsere Musik einem noch größeren Publikum zu präsentieren“, kommentiert die Band.

„Wir möchten uns bei unseren Fans bis hierhin für die große Unterstützung und den Glauben an uns bedanken und versprechen, dass wir weiterhin mit voller Hingabe an neuem Material arbeiten werden, um es in die Köpfe und Herzen zu transportieren. Dies ist erst der Anfang einer spannenden Reise, die vor uns (allen) liegt. Rock on!“

Über den Song verrät die Band: „Nie Wieder war der erste Song der Recording-Session für unser zweites Album und beinhaltet gleich mal ein hartes Thema: Eltern verlassen ihre Kinder. Dass die sich dann verschließen und gefühlskalt werden können, ist hier unser Thema. Bezeichnend der Satz:

‚Was ich in mir trage, bleibt für immer begraben.‘‘ Der düstere Sound fängt diese Stimmung passend perfekt ein.“

Nach dem Erfolg ihrer ersten EP Anfang 2022 und dem gefeierten Debütalbum Ein Letzter Abend, das Ende desselben Jahres erschien, haben sich Herbst als eine der angesagtesten Newcomer in der deutschen Rocklandschaft etabliert. Ihr Sieg beim Berliner Songwettbewerb Brand Your Band mit dem bewegenden Track Wenn Die Zeit Uns Trennt hallt noch nach und zeigt: Diese Band hat eine Botschaft, die gehört werden will.

Die Vorfreude wächst, denn Ende 2024 erwartet uns das zweite Album – ein weiteres Kapitel in der Geschichte einer Band, die weiß, wie man den Puls der Zeit in Musik verwandelt. In diesem Herbst wird es musikalisch also stürmisch, weitere News und Singles sollen schon bald folgen!

