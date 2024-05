Acod: haben ein Cover zum Song „Black Trip“ veröffentlicht

Acod präsentiert stolz ihren neuen Track: ein Samael-Cover von Black Trip! Entnommen aus dem neuen Album Versets Noirs, das am 26.04.2024 bei Hammerheart Records erscheinen ist!

Acod Fred (Sänger): Im Jahr 1994 veröffentlichte die Schweizer Band Samael eines der einflussreichsten Alben in der Welt des Black Metal. Der dunkle, kraftvolle Eröffnungstrack dieses Meisterwerks führt uns zurück in jene ruhmreichen Jahre. Wir wollten diesen Architekten des schwarzen Reichs Tribut zollen. Jerome (alle Instrumente): Ceremony Of Opposites hatte einen bedeutenden Einfluss auf uns, und der Titel passt perfekt zum Thema der okkulten Reise, die ihr in Versets Noirs finden werdet. Es ist interessant, eine eigene Version eines so wichtigen Tracks zu machen, wie man ihn als Teenager kannte. Viele Bands begnügen sich damit, die bekanntesten Namen wie Slayer usw. zu covern… Unsere Einflüsse sind breiter, basieren aber hauptsächlich auf der Zeit von den 80ern bis zu den 2000ern.