Ira Tenax: veröffentlichen „Path Of Revenge“ vom kommenden Album

Am 13. Juni erscheint mit Dark Awakening das neue Album der deutschen Melodic Deather Ira Tenax. Zehn Jahre nach dem Vorgänger Portrait Of The Fallen wurden im Kohlekeller Studio elf hochklassige Tracks aufgenommen und produziert, die es auf eine Gesamtspielzeit von über 57 Minuten bringen. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei. Als erste Kostprobe hat die Band nun mit Path Of Revenge ein erstes Lyricvideo zum neuen Material fertiggestellt, welches es ab sofort auf dem MDD-YouTube-Channel gibt! Check it out

Dark Awakening Tracklist:

01. Prologue

02. Beginning Of The End

03. Council Of The Old

04. Golden Son

05. Fatal Romance

06. Path Of Revenge

07. Final Betrayal

08. Endless Pain

09. When Bright Days Turn Black

10. Last Endeavor

11. Aftermath