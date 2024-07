Wall Of Palemhor: veröffentlichen das Lyric-Video zu „Sing And Bleed“

Die in Italien ansässigen Melodeath-Metallers von Wall Of Palemhor haben das Lyric-Video zu Sing And Bleed veröffentlicht, dem Titeltrack der kommenden EP, die am 26. Juli erscheint. Die Platte wird sowohl als Jewelcase als auch auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Im Titelsong beschreibt die Band einen Aufstieg aus einem dunklen und tiefen Ort, im Bewusstsein ihrer eigenen Schwäche und der geringen Energie, die ihnen noch bleibt. Das Lied selbst ist ein Crescendo von Emotionen und Gewalt, das in verschiedenen Momenten zum Ausdruck kommt und den Text gewaltsam verfolgt. Die Bedeutung wird im Titel selbst ausgedrückt: Wir singen trotz starker Blutungen weiterhin aus voller Kehle, Widrigkeiten begegnen wir mit Mut und geben bis zum Schluss sogar den letzten Blutstropfen.

Wall Of Palemhor ist stark vom schwedischen Melodic Death Metal der 90er/2000er (At The Gates, In Flames) und vom englischen (Carcass) beeinflusst, zeigt aber auch Elemente der neueren Metalcore-Welle. Das neue Werk Sing And Bleed ist der Soundtrack einer Reise in die Dunkelheit der Psyche. Sie wird durch eine unendliche Abfolge kontinuierlicher Schläge verbogen, die typisch für die menschliche Verfassung in unseren unsicheren Zeiten sind. Trotz der höllischen und dunklen Szenarien herrscht in jedem einzelnen Song des Albums ein Gefühl von Rebellion und Rache.

Wall Of Palemhor sind:

Davide Gorlini – Gesang

Nicola La Neve – Gitarre

Andrea Medioli – Gitarre

Patrizio Giancaterini – Bass

Mirko Iannicelli – Schlagzeug

Wall Of Palemhor online:

Facebook

Instagram