Fabulous Desaster: veröffentlichen „Hungry For Life“ Single

Die Bonn Area Thrasher von Fabulous Desaster melden sich nach ihrem 2018er-Album Off With Their Heads mit etwas Neuem/Altem zurück! Hungry For Life gehört mit zu den ältesten Songs der Band und fand sich im Original bereits auf dem Stay Hungry Demo aus dem Jahr 2005.

Um diesen zeitlosen Klassiker, der sich immer noch im Live-Repertoire befindet, neues Leben einzuhauchen, wurde er kurzerhand im letzten Jahr unter der Leitung von Armin Rave im Soundsight Studio neu vertont. Als besonderer Bonus ist bei dem Song auch der ursprüngliche Bassist der Band Patrick „Bude“ Hausmann an den Vocals zu hören. Gerüchten zufolge basteln die Jungs zudem an einem neuen Album, welches wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen wird. Dazu aber an geeigneter Stelle mehr. Bis dahin könnt ihr euch mit der Single Hungry For Life auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen die Zeit vertreiben!

