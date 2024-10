Presented by TFM.rocks: Thrashtember am 21.09.2024 im Florinsmarkt, Koblenz

Künstler: Fabulous Desaster, Hateful Agony, D.D.D.R

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstrasse 16, 56068 Koblenz

Datum: 21.09.2024

Genre: Thrash Metal, Crossover

Kosten: 15 Euro VVK, 17 € AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

D.D.D.R

Hateful Agony

Fabulous Desaster Hey Man (Filter) Sober (Tool) Toxicity (System Of A Down) Roots Bloody Roots (Sepultura) Break Stuff (Limp Bizkit) Killing In The Name (Rage Against The Machine) Cuckoo For Kaka (Faith No More) X Ray Visons (Clutch) A Shogun Namend Marcus (Clutch) Sugar (System Of A Down) Wish (Nine Inch Nails) Come To Daddy (Aphex Twin) Son Of Sam Butai 731 The Iceman Gothic Slut The Reaper Merciless Death Black Magic Life’s Failure Against The Wall Trapped In The Dark Rip It Up Faster Than Light Coffin Dwellers Midnight Fistfight Toxic Nuclear War Trenchmouth Customized Thrash Metal Symphony

Ein geiles Sahneschnittchen gibt es heute Abend für Thrashliebhaber im altehrwürdigen Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt. Die Fans feiern hier den Thrashtember gleich mit drei Bands:

Neben den Münchnern Hateful Agony und den Bonnern Fabulous Desaster waren eigentlich noch die Mainzer Purify auf dem Plan. Die mussten allerdings ihren Gig absagen, da es bei ihnen terminlich leider nicht klappte. Dafür ist allerdings ihr Bassist Thomas mit einer seiner anderen Bands hier! D.D.D.R sind heute Abend zugegen und sorgen dafür, dass der Thrashtember im Florinsmarkt etwas crossiger wird!

Am Eingang direkt den Thomas in die Arme genommen und begrüßt. Wir haben ihn schon lange nicht mehr persönlich gesehen. Mit Jochen, der uns wieder herzlich am Eingang begrüßt, noch etwas über den fehlenden Support für den Underground unterhalten. Leider ziehen es auch heute wieder einige Fans vor, zu Hause auf der Couch zu bleiben und/oder für die nächsten großen Mainstreamkonzerte Geld und Energie zu sparen. Die hier Anwesenden haben allerdings ihre Freude an diesem Abend.

D.D.D.R eröffnen den Abend. D.D.D.R ist eine Band aus dem Wiesbadener/Mainzer Raum, die ihrer Leidenschaft zum Crossover frönt. Dementsprechend stehen heute einige Crossover Perlen auf der Setliste. Mit Hey Man (Filter) beginnt das Quartett um Frontmann Oliver den Gig. Der erklärt auch den Bandnamen und bleibt dabei recht offen mit Erklärungen wie: „Dürfen Die Das Ruinieren, oder Die Dorf Disco Rocker“ und lässt dem Bandnamen viel Spielraum. Sind die Fans hier zunächst noch etwas vorsichtig, sind diese natürlich bei Tools Sober direkt da. Ich persönlich finde es schon gewagt, sich an solch eine Nummer heranzuwagen. Die Jungs machen das allerdings richtig gut. Mit Sepulturas Roots Bloody Roots grooven sie richtig und haben von da an das Zepter hier in der Hand. Für mich als Stoner Fan ist natürlich X Ray Visons von Clutch genau die richtige Vision. Mit der Auswahl der Songs zeigen D.D.D.R, dass sie sich kreuz und quer Songs fischen und vieles einfließen lassen. Das ist ein Killing In The Name Of Crossover!

Genau meine Mucke, sagt jemand neben mir. Und das, obwohl es ja kein Thrash ist, was D.D.D.R heute auf dem Thrashtember spielen. Alles richtig gemacht mit ihrer illustren Reise durch den Crossover. Also: Come To Daddy und schon ist es vorbei!

Heute Abend ist es richtig warm, was vlt. den einen oder anderen Fan auch dazu veranlasst hat, lieber im Garten zu bleiben. Allerdings verpassen die einen heißen Abend im Florinsmarkt. In den Pausen gehen wir natürlich auch mal raus, um frische Luft zu schnappen.

Jetzt ist Thrash an der Reihe. Es ist bajuwarischer Thrash Metal, den Hateful Agony uns heute präsentieren. Hier mal ein Zitat der Band im Original-Ton: „De Band schbuit a Variantn vom Thrash Metoi, wia sie in den Achtzigrn sowia friahn Neinzigrn populär wor. Ois Referenzn wern unta andam Destruction und Foabiddn bzw. Testament, Slaya oda Kreatoa gnennt. Singn doan se af englisch.“ Hateful Agony sind irgendwie eine Institution in der Underground Thrash Szene. Die Band besteht bereits seit 1997 und hat demnach 27 Jahre auf dem Buckel. Sänger und Saitenspieler kamen und gingen in den 27 Jahren, auch 2023 wurde da nochmals die Axt angesetzt. Von der Originalbesetzung ist nur noch Hateful Tom (Schlagzeug) verblieben. Bereits sieben Alben verausgabt, verzücken sie heute die Fans mit Old School Thrash Metal. Stilecht dabei ihr Sänger Hateful Peter in Spandex-Hose. Allerdings habe ich vergessen nachzufragen, ob es wirklich Hateful Peter ist, da er mir persönlich unbekannt ist. Hateful Tom hat ja 2023 seine Hateful Helpers noch einmal komplette ausgetauscht. Und der macht mir anschließend so eine Andeutung, dass man in dieser Besetzung noch kein Album herausgebracht hat.

Das merkt man allerdings bei der heutigen Performance nicht, denn die Band harmoniert doch richtig gut. Der Florinsmarkt wird an diesem Abend zum Home Sweet Hell, so der Titel ihres letzten Albums aus dem letzten Jahr, von dem Butai 731 auf der heutigen Setliste steht, die durch ältere Songs ergänzt wird. Zudem gibt es mit Merciless Death (im Original von Dark Angel) noch einen Thrash Klassiker.

Ihr Sänger lässt sich auch einen Ausflug ins Publikum nicht nehmen. Trinkfreudig sind die Bayern sowieso. „Guad Gschpuit,“ würde ich mal sagen.

Wahnsinnig schnell ist die Thrash Adaption von Fabulous Desaster. Ein tolles Riffing zeichnet die Band aus. Dazu ein erfrischendes Screaming des Sängers, welches den Fans im positiven Sinne durch Mark und Bein geht. Bei dem Bandnamen Fabulous Desaster muss man natürlich an das legendäre Album von Exodus denken und das darf man berechtigterweise auch! Mit ihrem letzten Album Off With Their Heads (hier) konnten die Bonner richtig überzeugen! Kaum zu glauben, das ist schon von 2018.

Fabulous Desaster konnten in Koblenz, in der Heimat von Desaster, schon mehrmals überzeugen. Die Jungs habe ich bereits vorhin begrüßt und freue mich sehr auf ihren Gig. In Bay Thrash Manier geht jetzt hier natürlich die Post ab. Thrash gegen die Wand gespielt, gleich mit dem ersten Song Against The Wall. Ob die Bonner Bay Area Thrasher nun Faster Than Light sind, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind die Jungs schnell, sehr schnell sogar. Mattes schrammelt wie gewohnt alles in Grund und Boden. Ich liebe die Jungs, deren Wirken ich von Anfang an verfolgt habe. Noch einmal zurück zum eben genannten Song, denn Faster Than Light geht der Gig hier mit einer Thrash Metal Symphony zu Ende! Wie ich erfahren habe, arbeiten die Jungs gerade an ihrem dritten Album, auf das ich mich sehr freue!

Gelungener, crossiger Thrashtember im Florinsmarkt in Koblenz, der wesentlich mehr Fans verdient gehabt hätte. Support The Underground wird zur Phrase, wenn die, die immer damit ankommen, dann selbst ausbleiben! Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich Andi „The Wicked“ Dötsch, der wieder einmal ausgezeichnete Arbeit beim Sound geleistet hat!

