Paleface Swiss: kehren mit neuer Single „Hatred“ zurück und kündigen drittes Album an

Das Schweizer Metal-Quartett Paleface Swiss ist fast ein Jahr nach seiner letzten Single mit dem neuen Track Hatred zurück. Neben dieser Veröffentlichung freuen sie sich, ihr drittes Album mit dem Titel Cursed ankündigen zu können, das von den Herausforderungen ihrer Entstehungsjahre inspiriert ist.

Hatred ist ein intensiver und kraftvoller Track, der die Kernaussage seines Titels auf den Punkt bringt. Das dazugehörige Musikvideo zeigt den Ursprung des Hasses in der Figur Zelli und erzeugt mit kraftvollen Gitarrenelementen eine düstere Stimmung zum Ende des Sommers. Die Einflüsse der Band sind im gesamten Song unüberhörbar.

Für den Songwriting-Prozess von Cursed zogen sich Paleface Swiss auf die Kanarischen Inseln zurück. Hier arbeiteten sie mit dem Produzenten und Songwriter Ron Deris in den Misueno Studios zusammen, die Helloween-Sänger Andi Deris gehören, und schufen ihr neuestes Meisterwerk. Den letzten Schliff erhielten sie jedoch wieder von ihren langjährigen Freunden von Landmvrks, wo Florent Salfati und sein Team die Produktion aufpolierten, wie sie es auch bei Fear & Dagger taten.

Das Konzept des Albums wird in mehreren Teilen vorgestellt, um die Vorfreude auf die nächsten Eindrücke der Schweizer zu wecken.

Zelli, der über die Single reflektierte, teilte mit: „Dieses Mal wollten wir es einfach halten und dem Beispiel der großen Bands folgen und uns die nötige Zeit dafür nehmen. Es war jedoch immer noch ein anstrengender Prozess. Ich bin überglücklich über das Ergebnis und kann es kaum erwarten, unser erstes Konzeptalbum der Welt zu präsentieren.“

Ab Januar 2025 gehen Paleface Swiss auf EU / UK Release Tour. Nun wurde das finale Line-Up für die Tour bekannt gegeben!

Kingstar presents:

Paleface Swiss – The Cursed EU / UK Tour

Special Guests: The Acacia Strain, Desolated

30.01.25 Switzerland Zürich Dynamo

31.01.25 Germany Nürnberg Z-Bau

01.02.25 Germany Köln Essigfabrik

02.02.25 France Paris La Maroquinerie

04.02.25 France Lyon Marché Gare

05.02.25 Spain Bilbao Stage Live

06.02.25 Portugal Lisboa LAV

07.02.25 Spain Madrid Nazca

08.02.25 Spain Barcelona Razzmatazz 3

09.02.25 France Toulouse Le Rex

11.02.25 Germany Karlsruhe Substage

12.02.25 Germany München Backstage Werk

13.02.25 Austria Wien Flex

14.02.25 Germany Leipzig Felsenkeller

15.02.25 Czech Republic Prague Futurum

16.02.25 Germany Berlin Festsaal Kreuzberg

18.02.25 Denmark Copenhagen Pumpehuset

19.02.25 Germany Hamburg Gruenspan

20.02.25 Germany Frankfurt Batschkapp

21.02.25 Netherlands Tilburg O13

22.02.25 Germany Hannover Faust

23.02.25 Belgium Antwerp Trix

25.02.25 UK Birmingham Xoyo

26.02.25 UK Leeds Project House

27.02.25 UK Glasgow Slay

28.02.25 UK Manchester Academy 2

01.03.25 UK Bristol SWX

02.03.25 UK London O2 Academy Islington

Alle Tourdaten & Tickets hier: https://www.palefaceofficial.com/pages/tour

Über Paleface Swiss :

Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums Chapter 3: The Last Selection hat die independent Band Paleface Swiss internationale Anerkennung in der Deathcore- und Beatdown-Community erlangt. Bekannt für ihre gewaltigen, aggressiven Riffs, die brutal bombastische Rhythmussektion, die herausragenden Vocals von Frontmann Zelli und eine Prise Humor. Über ihr gesamtes Repertoire hinweg hat die Band 110 Millionen Streams, 21 Millionen YouTube– Aufrufe auf ihrem eigenen Kanal erreicht und kürzlich die Marke von 1 Million monatlichen Hörern auf Spotify überschritten.

Chapter 3: The Last Selection wurde am 30. Oktober 2020 veröffentlicht und brachte vier starke Tracks hervor: Curse Us, The Rats, Lights Out und Skalpell, die schnell hohe Platzierungen in den Beatdown/Hardcore-Charts erreichten. Die Band wurde sogar zum Cover-Star der Heavy Beatdown-Playlist von Spotify.

Im Jahr 2022 veröffentlichte die Band ihr zweites Album Fear & Dagger, das weithin als großer Schritt für die Band angesehen wurde. Frontmann Zelli erhielt viel Lob für seine stimmliche Leistung, und die Band für ihr unerschütterliches Engagement, nie vor brutal schweren Riffs, wahnsinnig komplexen Gitarrensoli, harten Beatdowns oder emotional schwierigen Themen zurückzuschrecken. Metal Injection fasste es in ihrer Rezension treffend zusammen: „Es macht Spaß, sich in den unaufhaltsamen Instrumentals von Paleface zu verlieren, aber Zelli ist wirklich der Star von Paleface. Dies liegt größtenteils daran, dass er seine Schreie wie Rap-Bars behandelt.“ New Transcendence erklärte: „Paleface haben eine der emotional relevantesten und faszinierendsten Beatdown-Veröffentlichungen bisher geschaffen“, und Wall Of Sound nannte es „ein schonungslos brutales und wütendes Album“.

Das Album katapultierte die Band in die oberen Ränge der „New Wave of Deathcore“ und brachte Singles wie The Orphan, Deathtouch, Dead Man’s Diary feat. Florent Salfati, Frontmann von Landmvrks, sowie den Fanliebling und stilistischen Ausreißer My Grave / Lay With Me hervor. Das Album befasste sich mit reiferen und kritischeren Themen, die sich auf die Ängste und Kämpfe junger Menschen im 21.

Jahrhundert konzentrieren, insbesondere auf das Thema psychische Gesundheit.

In den folgenden zwei Jahren stieg die Popularität der Band rasant an. Ihre Fähigkeiten auf der Bühne verfeinernd, stieg die Band von Erfolg zu Erfolg und schuf eine der aufregendsten und eindrucksvollsten Liveshows des modernen Metal. Ihre Fähigkeit, jedes Publikum zu begeistern, sei es bei ihren eigenen Headline-Shows, auf US-Touren mit Bands wie Body Snatcher oder The Ghost Inside, in Großbritannien mit Counterparts und Kublai Khan oder auf international renommierten Festivals wie Sick New World, Hellfest Open Air, Summer Breeze, Cabaret Vert, Dynamo Metal Festival und vielen mehr, ist unbestritten. Eines steht fest: Paleface Swiss verwandeln jedes Publikum in Fans, sobald sie ihre Show beendet haben.

Um ihre größtenteils ausverkauften Tourneen zu unterstützen, veröffentlichte die Band eine Reihe von eigenständigen Singles, darunter Best: Before Death – mittlerweile ein fester Bestandteil und Fanliebling in ihrer Setlist –, Please End Me und The Gallow.

Nun, mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihres dritten Albums Cursed, stehen Paleface Swiss kurz davor, das nächste Kapitel ihrer unglaublichen, epischen Reise zu schreiben. Mit ihrem thematisch und klanglich bislang ehrgeizigsten Album beweisen sie einmal mehr, dass sie in Sachen Härte, technischer Raffinesse oder emotionaler Verletzlichkeit keine Kompromisse eingehen. Paleface Swiss schreiben das Regelwerk dessen, was es bedeutet, eine Extreme-Metal-Band zu sein, neu.

Paleface Swiss sind:

Marc „Zelli“ Zellweger – Vocals

Yannick Lehmann – Guitar

Tommy Lee – Bass

Colin „CJ“ Hammond – Drums

Paleface Swiss online:

Facebook

Instagram

Website