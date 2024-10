Buchtitel: Till Burgwächter – Wenn Der Werwolf Dreimal Klingelt

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 120 Seiten

Genre: Horror

Release: 03.09.2024

Autor: Till Burgwächter

Link: https://www.verlag-reiffer.de/produkt/werwolf/

Verlag: Verlag Andreas Reiffer

Buchform: Taschenbuch, Klappenbroschur

ISBN-Nummer: 978-2-910335-11-0

Wenn Der Werwolf Dreimal Klingelt ist ein Horrorfilm-Roman des deutschen Autors Till Burgwächter, der am 03.09.2024 veröffentlicht wurde. Auf 120 Seiten verspricht das Buch eine Mischung aus Grusel, Gore und viel Blut. Hinter dem Pseudonym Till Burgwächter steckt Marc Halupczok, geboren am 29. Dezember 1975 in Gifhorn. Halupczok ist nicht nur als Schriftsteller tätig, sondern auch als freier Mitarbeiter des Musikmagazins Metal Hammer bekannt. Die Story richtet sich an Horrorfilm-Fans, die düstere und blutige Geschichten lieben.

Die Story von Till Burgwächter – Wenn Der Werwolf Dreimal Klingelt:

Till Burgwächter beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Horrorfilmen und hat zahllose schaurige Stunden vor dem Fernseher verbracht. In dieser Zusammenfassung seiner Recherchen gibt er einen Überblick über die über 100-jährige Entwicklung des Genres – mit all seinen unterschiedlichen Ausprägungen, besonders beängstigenden Filmen und schrecklichen Schauspielern.

Natürlich dürfen auch längst vergessene, skurrile Werke, Skandale, unerklärliche Ereignisse am Filmset sowie tragische Fehlentscheidungen der Filmemacher nicht unerwähnt bleiben.