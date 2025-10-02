Paleface Swiss: veröffentlichen Single/Video mit Stick To Your Guns

Nicht allzu lange ist es her, dass Paleface Swiss uns frisch im Jahr 2025 mit ihrem Erfolgsalbum Cursed beschenkt haben – kurz darauf folgte Cursed– The Complete Edition inklusive des neuen Tracks I Am A Cursed One.

Nun kommt nach einem erfolgreichen und vielseitigen Jahr in Europa, den USA, Australien und Mexiko bereits der nächste Track. Wer hätte es gedacht: nachdem Paleface Swiss in den USA mit über 35.000 verkauften Tickets abgeräumt haben, war es wohl zwischen Schweizer Käse und American Bun nur logisch, dass nun auch wieder eine Europatour quer durch den Kontinent – von Irland bis nach Spanien – gemeinsam mit Stick To Your Guns in den Startlöchern steht.

Während ihrer gemeinsamen US-Tour haben es sich Zelli und Jesse Barnett nicht nehmen lassen, zusammen einen Song zu schreiben. Instrument Of War entstand in dieser Zeit, aufgenommen im Studio gemeinsam mit Manager und Produzent Marco Bayati. Und natürlich durfte auch der langjährige Freund Florent Salfati (Landmvrks) nicht fehlen, der mit seinem Mix den typischen Paleface-Sound veredelte. Herausgekommen ist eine Single, die die perfekte Verschmelzung des Zelliverse mit Jesse Barnetts einzigartiger Stimme darstellt. Die vielen Ideen, die zwischen den Bands zusammenflossen, verlangten förmlich nach einem begleitenden Video.

Der Titel Instrument Of War geht auf ein Zitat von Pablo Picasso zurück, das Jesse Barnett der Band während der Tour vorgestellt hatte: „No, painting is not done to decorate apartments. It is an instrument of war for attack and defense against the enemy.“

Dieses Zitat diente als Inspiration für das Video, das von Director und Manager Kriss Jakob umgesetzt wurde. Entstanden ist ein geschlossenes Konzept aus Song und Visual, das die gemeinsame Botschaft transportiert. Dazu wurden diverse Gemälde von Künstler Roman Hilser gezeichnet.

Der Song trägt zudem eine klare Charity Message: 100 % der Einnahmen gehen an karitative Zwecke.

Zelli und Jesses Worte dazu: „No, painting is not done to decorate apartments. It is an instrument of war for attack and defense against the enemy. I felt like we both relate to this. Our music isn’t just some shit to put on in the background. It’s something real that comes from a real place and it’s meant to attack the things that divide us and defend all the things that bring us together.“

Bleibt gespannt, ob Paleface Swiss diesen Song auch auf ihrer bislang größten EU/UK-Tour gemeinsam mit Stick To Your Guns live präsentieren werden. Mit dabei sind außerdem Static Dress (UK).

Der Herbst kommt – und er schlägt gewaltig ein mit Instrument Of War.

Kingstar Music & Bottom Row präsentiert:

Paleface Swiss EU Tour 2026

Special Guests: Stick To Your Guns (Main Support EU, Opener UK), Static Dress (Main Support UK, Opener EU)

12.01.26 Ireland Dublin Academy

13.01.26 N. Ireland Belfast Limelight

15.01.26 UK Manchester Academy 1

16.01.26 UK Glasgow SWG 3

17.01.26 UK London Troxy

18.01.26 UK Bristol O2 Academy

20.01.26 Belgium Bruxelles AB

22.01.26 Austria Wien Gasometer

23.01.26 Germany Leipzig Haus Auensee

24.01.26 Germany Hamburg Docks

25.01.26 Germany Berlin Huxleys

27.01.26 Germany München Tonhalle

28.01.26 Netherlands Tilburg O13

29.01.26 Germany Oberhausen Turbinenhalle

30.01.26 Germany Wiesbaden Schlachthof

31.01.26 France Paris Zenith *supporting Landmvrks

02.02.26 France Toulouse Le Bikini

03.02.26 Spain Madrid Wagon

04.02.26 Spain Barcelona Razzmatazz

05.02.26 France Lyon La Rayonne

07.02.26 Switzerland Zürich Halle 622

Paleface Swiss sind:

Marc „Zelli“ Zellweger – Vocals

Yannick Lehmann – Guitar

Tommy Lee – Bass

Cassiano Toma – Drums