A Chance For Metal Festival (ACFMF): findet vom 01.05. – 03.05.2025 in Ochtendung statt

Vom 1. bis 3. Mai 2025 verwandelt sich Ochtendung wieder in eine Hochburg des Heavy Metal: Das legendäre A Chance For Metal (ACFMF) geht in die nächste Runde. Metal-Fans aus ganz Deutschland und Europa reisen an, um gemeinsam ein Wochenende voller Energie, Musik und Gemeinschaft zu erleben – begleitet von einer Auswahl erstklassiger Bands.

Der Festivalauftakt am 1. Mai ist gleichzeitig ein echtes Highlight für die Region: Im Biergarten an der Kulturhalle (bei schlechtem Wetter in der Halle) startet ab 12:00 Uhr der Tag der offenen Tür, ganz ohne Eintritt.

Beginn: 12:00 Uhr – Ende: 21:00 Uhr

Programm: DJ Benne bringt euch mit einer Metal-Karaoke und den besten Rock- & Metal-Hymnen in Stimmung. Live sorgt Dark Sun mit akustischen Metal-Covern für Gänsehaut. Ein perfekter Einstieg ins Festivalwochenende!

🎸 Das Line-Up 2025 – Das erwartet euch:

Freitag, 2. Mai 2025

Skelfir (Viking-Death Metal, Wirges)

(Viking-Death Metal, Wirges) Dragonsfire (Power Metal, Riedstadt/Koblenz)

(Power Metal, Riedstadt/Koblenz) Fabulous Desaster (Thrash Metal, Bonn)

(Thrash Metal, Bonn) The Night Eternal (Heavy Metal, Essen)

(Heavy Metal, Essen) Blood Fire Death (Bathory Tribute)

Samstag, 3. Mai 2025

Old Mc Bezen & Dungaree Dan (Trashgrass/Murderfolk, Trier)

(Trashgrass/Murderfolk, Trier) Swart Impaler (Plague and Death Metal, Koblenz)

(Plague and Death Metal, Koblenz) Sextrow (80s Hardrock/Glam/Sleaze, Köln)

(80s Hardrock/Glam/Sleaze, Köln) Liverless (Heavy Metal, Düsseldorf)

(Heavy Metal, Düsseldorf) Greydon Fields (Heavy Power Thrash, Essen)

(Heavy Power Thrash, Essen) Japanische Kampfhörspiele (Grindpunk, Ruhrpott)

(Grindpunk, Ruhrpott) Sacred Steel (Heavy Metal, Ludwigsburg)

(Heavy Metal, Ludwigsburg) Dust Bolt (Thrash Metal, Landsberg am Lech)

Alle weiteren Informationen, Tickets und Updates erhaltet ihr hier: https://acfm.info/veranstaltungen/acfm-festival/