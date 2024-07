Heilung: kündigen vollständige EU-Termine der „Albion Ok Eiru Færdhask“ Frühlingsrituale für 2025 an

Mit den klangvollen Gesängen von Christopher Juul, Maria Franz und Kai Uwe Faust treten Heilung nicht nur auf, sie beschwören. Ihre Rituale, die in die Essenzen vergessener Landschaften gehüllt sind, ziehen Sie in ein Reich, in dem das Ursprüngliche und das Moderne aufeinanderprallen. Ihre Klangzaubereien, die mit dem Atem der Vorfahren und dem kalten Kuss des Eisens geschaffen wurden, gehen über den bloßen Akt des Zuhörens hinaus und ziehen dich in eine gemeinschaftliche Trance, die aus Erde und Sternen geboren wird.

Bereitet euch vor, Gleichgesinnte, wenn das nordische Kollektiv seine bevorstehende Reise Albion, Eiru Ok Erop Ferdhast ankündigt, eine Odyssee durch die Nebel der Geschichte und die Echos der Alten.

Die Rituale von Heilung sind nicht an die Zwänge traditioneller Aufführungen gebunden; ihre Zeremonien kultivieren eine Atmosphäre, in der sich die Zeit verschiebt und verbiegt. Durchdrungen von Kehlkopfgesang, rhythmischen Sakramenten aus Knochen und Fellen und dem flackernden Tanz des Feuerlichts haben ihre Beschwörungen an Orten wie den legendären Red Rocks bereits unvergessliche Spuren in die Fäden der Zeit geätzt.

Albion, Eiru ok Erop Ferdhast – EU 2025 Spring Tour

7 March: Helsinki, FI @ Ice Hall

9 March: Stockholm, SE @ Hovet

12 March: Oslo, NO @ Spektrum

14 March: Aarhus, DK @ ACC

16 March: Copenhagen, DK @ Black Box

19 March: Oberhausen, DE @ Turbinehalle

21 March: Zurich, CH @ Hallenstadion

23 March: Esch-sur-Alzette, LU @ Rockhal

15 April: London, UK @ O2 Brixton Academy

17 April: Dublin, IR @ 3Arena

19 April: Edinburgh, UK @ O2 Academy

21 April: Manchester, UK @ O2 Apollo

23 April: Lille, FR @ Zenith

25 April: Lyon, FR @ Halle Tony Garnier

27 April: Milan, IT @ Teatro Arcimboldi

