Heilung: kündigen erste „Albion Ok Eiru Færdhask“ Rituale in UK & IE für 2025 an

In diesem Jahr verzauberten Heilung unter dem Blick des zunehmenden Mondes die heilige Versammlung des Download Festivals, dem Ende Juni Glastonbury folgen wird. Mit der Erde unter ihren Füßen beschworen sie ihre mächtigen Rituale, überwanden die Grenzen der Zeit und führten die versammelten Seelen an einen Ort, an dem der alte Norden atmet.

Heilung, die Hüter der erweiterten Geschichte und Weber der Neofolk-Gesänge, verkünden eine heilige Pilgerreise zu den alten Ländern Albion (Großbritannien) und Eiru (Irland) und rufen Verwandte und verwandte Seelen auf, sich an der Feier unserer kollektiven Vorfahren zu beteiligen.

„We are currently in Great Britain in between the two rituals of Download and Glastonbury Festival. Download was epic and we were blessed with clear skies in the midst of heavy rains. It felt wonderful to connect with so many new, engaged spirits.“

„With this momentum, we are happy to announce that we will return to the UK and Ireland in the beginning of 2025. This journey will bring us to London, Dublin, Edinburgh and Manchester.“

Albion Ok Eiru Færdhask 2025 – Tourtermine:

15th April: London, UK @ O2 Brixton Academy

17th April: Dublin, IE @ 3Arena

19th April: Edinburgh, UK @ O2 Academy

21st April: Manchester, UK @ O2 Apollo

Heilungs Musik ist sogar an Orten erschienen, die weit über typische Konzertorte hinausgehen. Von erfolgreichen Fernsehserien wie Game Of Thrones und Vikings über Videospielgiganten wie Conqueror’s Blade VII: Wolves Of Ragnarök und Senua’s Saga: Hellblade II bis hin zum Blockbuster Robert Eggers Film The Northman hat sich die Musik von Heilung weit über den Untergrund erhoben und ist in eine größere Welt übergegangen. Selbst eine weltweite Pandemie konnte den Erfolg von Heilung nicht bremsen, sondern hat sie nur gestärkt und ihnen Zeit verschafft, die Arbeit an ihrem dritten Album abzuschließen.

Heilung führen ihre Rituale mittlerweile auf der ganzen Welt auf. Ihre erste Nordamerikatournee war innerhalb von 72 Stunden ausverkauft. Bei ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 wurden sie von einem weiteren ausverkauften Publikum begrüßt, diesmal im historischen Red Rocks Amphitheatre in Morrison, Colorado. Dieser Auftritt wird 2024 auf Vinyl, CD und Blu-Ray veröffentlicht, zusammen mit einem weiteren Auftritt im Apollo Theatre in Hammersmith, London.

Seht euch hier das Video zu Traust an:

Lifa Iotungard (Live At Red Rocks 2021) – Tracklist:

1. Opening Ceremony

2. In Maidjan

3. Alfadhirhaiti

4. Krigsgaldr

5. Hakkerskaldyr

6. Svanrand

7. Norupo

8. Othan

9. Traust

10. Elddansurin

11. Hamrer Hippyer

Style: Live Amplified History

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– 2CD Digipak

– 2×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Silver

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear & Black Marbled

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold & Orange Mixed

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Transparent Red

– 2×12″ Sand-Filled Vinyl Gatefold – Sand-Filled Clear

