Buchtitel: Yoko – Die Biografie

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 416 Seiten

Genre: Biografie

Release: 26.03.2025

Autor: David Sheff

Link: https://www.penguin.de/buecher/david-sheff-yoko

Verlag: btb Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-442-75972-9

Mit Yoko – Die Biografie erschien im Frühjahr 2025 das faszinierende Porträt einer außergewöhnlichen Frau: Yoko Ono. Die 416-seitige, reich bebilderte Biografie (ca. 40 Abbildungen) beleuchtet das Leben der Avantgarde-Künstlerin, Musikerin, Aktivistin und Friedenskämpferin in all seinen Facetten. Im btb Verlag wurde die lang erwartete Biografie von David Sheff, dem renommierten New York Times-Bestsellerautor, herausgebracht.

Geboren 1933 als Tochter einer wohlhabenden Familie im Vorkriegs-Tokio, erlebt Yoko Ono den Schrecken des Zweiten Weltkriegs aus nächster Nähe. Später wird sie zu einer prägenden Figur der internationalen Kunstszene – mit Stationen in Tokio, London und New York. Ihre Kunst, ihr Engagement für den Frieden und ihre Rolle als feministische Stimme machten sie zu einer Pionierin – doch als Ehefrau von John Lennon wurde sie zugleich zur Projektionsfläche für Hass und Schuldzuweisungen.

David Sheff, der Ono und Lennon 1980 für ein aufsehenerregendes Interview traf – nur wenige Monate vor Lennons Ermordung – pflegte über Jahrzehnte hinweg eine persönliche Verbindung zu Yoko. Basierend auf zahlreichen Gesprächen mit ihr, ihrer Familie, Freunden und Wegbegleitern, gewährt Sheff einen tiefen Einblick in ein fast hundertjähriges Leben voller Mut, Vision und Kreativität. Das Buch erscheint als gebundenes Hardcover mit Schutzumschlag in deutscher Übersetzung von Conny Lösch. Originaltitel: Yoko Ono: The Definitive Biography (Simon & Schuster). Passend zur Buchveröffentlichung zeigt der Gropius Bau in Berlin vom 11.04. bis 31.08.2025 die große Ausstellung Yoko Ono: Music Of The Mind – ein Muss für alle, die ihre Kunst und ihr Vermächtnis entdecken möchten.