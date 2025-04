Demonical: präsentieren neues Video zu „Wolverine Blues“

Die Death-Metaller Demonical haben im Februar ihre Zwei-Track-Live-Single Välkommen Undergång veröffentlicht. Jetzt präsentieren die schwedischen Veteranen ein neues Musikvideo zu dem zweiten Track Wolverine Blues, einem Cover des legendären Songs von Entombed, der regelmäßig auf ihrer Setlist steht. Das Video kann hier angesehen werden:

Die 2-Track-Single ist in voller Länge auf Spotify, Apple Music und anderen Streaming-Diensten verfügbar.

Demonical kommentieren: „Despite being in Swedish – or maybe because of it – our Välkommen Undergång midtempo-banger has become an iconic fan-favorite which always goes down well wherever in the world we play it.“ Therefore, we decided to give it to you as a standalone live single, dedicated to you, our fervent fans, and defenders of deadly metal! In true old-school manner we do also have a B-side on the release, namely a live cover version of Wolverine Blues by the undead legends Entombed. This is a track we have often done live during the past years, so we felt it was about time for a digital debut of the latter. Thank you all for riding into battle with us!“

Das Artwork der Single wurde von Seiya Ogino von Ogino Design erstellt.

Mehr Infos zu Välkommen Undergång und den bevorstehenden Shows für 2025 bekommt ihr hier:

Demonical wurde 2006 von ehemaligen Mitgliedern von Centinex, Martin Schulman (Bass), Ronnie Bergerståhl (Schlagzeug) und Johan Jansson (ehemalige Gitarre & Gesang), gegründet, mit dem Ziel, zu den Wurzeln des Death Metals zurückzukehren. Das mittlerweile fünfköpfige Ensemble hat dieses Versprechen mit Nachdruck eingelöst und einen von HM2 geprägten Weg des melodischen, schwedischen Death Metals beschritten, der von Dunkelheit und Brutalität durchzogen ist. Ihr Live-Album Victorious Death – Live In Latin America aus dem Jahr 2024 krönt eine Diskografie von sieben Studioalben und drei EPs, die regelmäßig mit Tourneen ergänzt wird. Im Frühjahr 2024 fand die Titans Of Darkness Tour statt, bei der die Band durch Europa mit Inquisition tourte, wobei die meisten Shows ausverkauft waren.

Demonical online:

http://www.demonical.net

https://www.facebook.com/Demonicalofficial

https://www.instagram.com/demonicalofficial/