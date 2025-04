Dagdrøm: entfesseln zweite Single „Tagtraum“

Die aus Würzburg stammende Black-Metal-Band Dagdrøm hat einen weiteren intensiven Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Debütalbum Schauder veröffentlicht, das am 9. Mai erscheinen wird. Nach der Veröffentlichung der ersten Single Ascheregen folgt nun der Track Tagtraum.

Seht euch das Video zu Tagtraum hier an:

Tagtraum hier streamen: https://dagdrom.bandcamp.com/track/tagtraum

„If one song could sum up Dagdrøm musically and thematically, it would be Tagtraum. Dissonant but melodic, aggressive but dynamic with a lyrical focus on disturbing, cryptic and intangible dreams/daydreams as a critical insight into one’s own soul,“ kommentiert die Band.

Schauder – Tracklist:

1. Intro

2. Ascheregen

3. Purpurne Stadt

4. Tagtraum

5. Alle Worte

6. Atme

7. Flüsse

8. Freund

9. Ära

10. Kalte Fliesen

Die Band Dagdrøm hat nach ihrer 2022 veröffentlichten Debüt-EP Dagdrøm über Rising Nemesis, die sich mit dem untypischen Black-Metal-Thema des Serienmörders Edmund Kemper auseinandersetzte, mit den Aufnahmen zu ihrem neuen Album Schauder in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 begonnen.

Dagdrøm erweitern ihre musikalischen Einflüsse über den traditionellen Black Metal hinaus und integriert Elemente aus Hard-/Deathcore, Post-Metal, Grindcore und Death Metal, um ein innovatives und schwer zu kategorisierendes Genre zu schaffen. Das Songmaterial ist bemerkenswert komplex und technisch anspruchsvoll. Schauder thematisiert die herausfordernden Phasen des Lebens, in denen innere Kämpfe zu psychologischen Abgründen führen. Die Themen umfassen den Verlust der Realität, verschwommene Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, Angst/Panik, Beziehungsprobleme, den Wunsch nach Heilung, mörderische Fantasien und Trauma. Das Album stellt einen thematischen Wandel für die Band dar.

Schauder kombinieren traditionelle Black-Metal-Elemente mit vielfältigen Einflüssen, um einen konsistenten und hochwertigen Sound zu schaffen. Die Songs zeichnen sich durch kontrastreiche Elemente aus: schnelle Blastbeats, komplexe Double-Bass-Muster, technische Riffs, untypische Breakdowns, dynamische ruhige Passagen, Chor-Gesang, abwechslungsreiche Gesangstechniken und eingängige Songstrukturen.

Das Album wird am 9. Mai von Dagdrøm als Eigenproduktion veröffentlicht und wurde von Nikita Kamprad (Der Weg einer Freiheit) gemischt und gemastert.

Dagdrøm sind:

Sebastian – Gitarre

Max – Gesang

Oli – Schlagzeug

Stefan – Bass

Julian – Gitarre

