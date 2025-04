Alex Henry Foster: veröffentlicht Live-Video zu „The Son Of Hannah“

Alex Henry Foster, bekannt für seine emotional aufgeladenen Klanglandschaften zwischen Post-Rock, Gothic und Progressive, meldet sich mit einem neuen Musikvideo zurück: The Son of Hannah, live aufgenommen in Köln, feiert heute Premiere. Das Video ist Teil seines kommenden Albums A Nightfall Ritual, das am 16.05.2025 über Hopeful Tragedy Records erscheint.

Der Track stammt ursprünglich aus dem Billboard-erfolgreichen Live-Album Standing Under Bright Lights, erhält hier aber eine völlig neue Bedeutung. Foster sagt selbst:

„Ich glaube nicht, dass ich ohne The Son Of Hannah jemals die Tiefe von I’m Afraid hätte erreichen können – es war ein notwendiger Befreiungsschlag.“

Die Musik des ehemaligen Your Favorite Enemies-Frontmanns ist geprägt von persönlichen Extremen: Nach einer lebensbedrohlichen Herzoperation kehrt Foster mit tiefer Dankbarkeit und künstlerischer Wucht zurück. A Nightfall Ritual verspricht eine düstere, epische Reise – roh, ehrlich und intensiv.