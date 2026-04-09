Crippled Black Phoenix: veröffentlichen dritte Single „Vampire Grave“ vom kommenden Album

Crippled Black Phoenix veröffentlichen Vampire Grave, die dritte Single aus ihrem kommenden Album Sceaduhelm. Der Song zählt zu den eindringlichsten Stücken des Albums und kreist um das zentrale Bild des selbstgewählten Verfalls und jener Art von Intimität, die nur durch den vollständigen Rückzug aus der Welt der Lebenden möglich ist.

Vampire Grave, geschrieben von Justin Greaves und getextet von Ryan Patterson, inszeniert Desillusionierung nicht als Krise, sondern als Abschluss. Pattersons Text folgt einem Erzähler, der stillschweigend aufgehört hat, sich mit den Bedingungen der Existenz auseinanderzusetzen und ohne Drama zu einer Alternative gelangt ist: Unsterblichkeit im Tod an der Seite eines anderen Menschen, in einem selbstgewählten Grab. Das Vampirmotiv dient nicht nur der Atmosphäre. Es birgt eine echte emotionale Logik in sich: die Erkenntnis, dass, wenn es im Leben keine Gewinner gibt, der endgültige Rückzug der einzig rationale Akt der Hingabe ist. Die Phrase „blutsüchtig und verdorben“ gibt den Tonfall früh vor, und der Song behält von da an seine düstere Seite.

Patterson, der bereits mit Justin Greaves und Crippled Black Phoenix an mehreren Projekten zusammengearbeitet hat, spricht über die Unmittelbarkeit des zentralen Bildes des Songs: „Vampire Grave was the first song we did together for this album; Justin sent me the music with that working title and I immediately imagined two immortal lovers, blood junkies on an eternal death trip. It’s a barn-burner of a song driven by Justin’s drums and guitar, and perfectly completed by Belinda’s creepy and beautiful backing vocals. It’s one of my favorite vocal performances and I’m excited for people to hear it.“

Belinda Kordic unterstützt Patterson mit Backing-Vocals; ihre Präsenz verleiht dem Track eine vielschichtige Intimität, die weit über das bloße Arrangement hinausgeht. Der Track besticht außerdem durch die Percussion von Robin Tow und die Synthesizer von Lucy Marshall und erzeugt so eine Dichte, die ihn von den eher minimalistischen Kompositionen des Albums abhebt. Das Ergebnis ist ein Stück, das sich nahtlos in Sceaduhelms emotionale Welt einfügt und dabei eine stärkere, unmittelbare Wirkung erzielt als ein Großteil des übrigen Materials.

Sceaduhelm erscheint am 17. April über Season Of Mist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

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