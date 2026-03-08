Liminal Sky: kündigen neues Album an und streamen erste Single „Some Other Time“ mit Gastauftritten von Ulver, Hexvessel, Grave Pleasures

Liminal Sky ist die Wiedergeburt des kreativen Duos hinter der progressiven Post-Rock-Band Messenger, ins Leben gerufen von Produzent Jaime Gomez Arellano und Daniel Knight. Ihr Debütalbum All Tomorrow’s Darkness mit Mat McNerney (Hexvessel, Grave Pleasures), Kristoffer Rygg (Ulver) und Mitgliedern von Årabrot, Ulver und Jaga Jazzist erscheint am 19. Juni über Karisma Records (Trackliste: hier).

Liminal Sky präsentieren stolz ihre erste Single Some Other Time, die ihre wunderschön düstere und zugleich eindringliche Auseinandersetzung mit Trauer und Erkenntnis zum Ausdruck bringt. Seht euch hier das Video zu Some Other Time hier an:

Streamt All Tomorrow’s Darkness hier: https://orcd.co/some-other-time

Liminal Sky beschreiben die Single wie folgt: „Written in the shadow of sudden and slow loss, Gomez losing a close family member to Covid, and Mat’s mother slowly disappearing through Alzheimer’s. Grief reshapes memory, not as an ending, but something that persists and evolves. This song is about the endurance of grief, and the pain of love without saying goodbye.“

Liminal Sky ist die Begegnung zweier Musiker auf der Suche nach einem Ausweg aus der Dunkelheit. Anknüpfend an ihre Arbeit mit ihrer vorherigen Band Messenger, verarbeiten Jaime Gomez Arellano und Daniel Knight Trauer und Verlust in einer gemeinsamen musikalischen Sprache.

Progressive, raumgreifende Gitarrenklänge erklingen, karg und doch leuchtend, öde und doch aufschlussreich, während Liminal Sky jedes Lied zu einem berauschenden, hallenden Crescendo aufbaut. Die Instrumentierung auf All Tomorrow’s Darkness ist nahtlos eklektisch und wird durch eine Vielzahl von Gastmusikern und -stimmen bereichert. Mat McNerneys Gesang und Texte auf sechs der neun Albumtracks bilden das Rückgrat der Platte. Gemeinsam mit Gomez und Knight erarbeitete er die Texte und Gesangsarrangements in Finnland, um die Seele ihres Debütalbums zu erschaffen. McNerneys Worte prägen die Klanglandschaft des Albums. Nach dem kürzlichen Verlust seiner Mutter verlieh McNerney Liedern wie In Some Secret Universe und Algebra Of Unknowing eine tiefe persönliche Note und erweiterte so die Ehrlichkeit und Tiefe des Albums.

Andere Stimmen durchziehen All Tomorrow’s Darkness wie geisterhafte Erscheinungen: Kristoffer Rygg (Ulver) verleiht zwei Stücken eine zerbrechliche, schimmernde Intensität, während Karin Park (Årabrot) Penance mit roher emotionaler Schwere bereichert. Daniel O’Sullivan (Ulver, Æthenor, Grumbling Fur, Årabrot-Kollaborateur) steuert auf dem Titeltrack eine eindringliche Gesangsmelodie bei. Um sie herum entfalten sich instrumentale Klangfarben auf dem gesamten Album: Lars Horntveth (Jaga Jazzist, The National Bank) verwebt Saxophon, Synthesizer und Lap-Steel-Gitarre mit seinen Klängen, während Alicia Nurho (Violinistin/Bratschistin in zeitgenössischer klassischer und experimenteller Musik) das Album mit blassen, vibrierenden Streichern umspielt. Anders Møller (Kåre & The Cavemen, Euroboys, Live-Perkussionist bei Ulver) vertieft den rhythmischen Puls mit ritueller Perkussion, Tore Ylwizaker (Ulver) steuert in einem seiner letzten Studioauftritte ein geisterhaftes Klavierrefrain bei, und Ole Alexander Halstensgård (Ulver) umspielt die Klanglandschaft mit sich auflösenden elektronischen Texturen. Matt Rozeik (Necro Deathmort) (Multiinstrumentalist/Produzent, bekannt für atmosphärische elektronische Musik und Alternative Rock) fügt schließlich subtile, schwelende Synthesizerklänge hinzu. Jeder Mitwirkende trägt zur Klangfarbe bei, ohne die Richtung zu verändern. Zusammengehalten wird das Ganze durch Gomez’ sorgfältige Produktion und die kohärente Klangidentität, die für Klarheit und Atmosphäre sorgt.

Das Album All Tomorrow’s Darkness präsentiert Liminal Sky als Musik von furchtloser Verletzlichkeit. Es ist melancholischer Post-Rock, reduziert auf das Wesentliche, Trauer und Schönheit ohne Auflösung. All Tomorrow’s Darkness markiert sowohl ein Ende als auch einen Anfang: das letzte Kapitel einer langen, schwierigen Zeit für die Band und den Beginn eines neuen Weges für Liminal Sky. Gomez hat bereits mit den Arbeiten am nächsten Album begonnen. Ob aus Notwendigkeit oder Instinkt – die Welt von Liminal Sky wächst weiter, düster, schön und erleuchtet vom schwachen Schein, der erscheint, wenn alle anderen Lichter erloschen sind.

Liminal Sky sind:

Jaime Gomez Arellano

Daniel Knight

Liminal Sky online:

