Full Metal Holiday 2026: gibt weitere Bands bekannt

Eine kräftige Meeresbrise kommt auf, denn Full Metal Holiday lädt auch 2026 wieder zum Metal-Urlaub unter der spanischen Sonne ein. Vom 12.–19.10.2026 (Part 1) sowie vom 20.–27.10.2026 (Part 2) treffen sich die Fans auf Mallorca zu einer einzigartigen Kombination aus Festival und Auszeit. Schnell sein lohnt sich, denn nur noch für die zweite Festivalwoche gibt es Tickets bei willst-du-weg.de.

Für Part 2 stoßen die einzigartigen Skindred aus England zum Line-Up dazu, die mit ihrer Mischung aus Metal, Alternative und Reggae seit Jahren für energiegeladene Liveshows bekannt sind. Ergänzt wird das Programm durch Lansdowne aus Boston (USA), die aus Schweden stammenden Ambush sowie Sabina Classens Temple Of The Absurd aus dem Norden Deutschlands.

Auch Part 1, der schon ausverkauft ist, erhält weiteren Zuwachs: The Butcher Sisters, Tri State Corner, 9mm Headshot und Temple Of The Absurd erweitern das Line-Up um vier Acts.

Wie in den vergangenen Jahren öffnet das 4-Sterne-Hotel Iberostar Cala Barca erneut seine Pforten und verwandelt die Anlage in die Heavy-Metal-Hochburg Mallorcas. Nur hier gibt es im Pool an der Bühne die „Wall of Splash”, nur hier verteilen bärtige Metalheads kleine Quietscheentchen, nur hier wird beim Strand-Yoga in der hoteleigenen Bucht lauthals gebrüllt. Full Metal Holiday ist nicht einfach nur eine Reise, sondern ein Urlaub, der Metal als gemeinsame Sprache lebt.

Mit dabei in Woche 1:

Axel Rudi Pell, The Haunted, Crucified Barbara und Bullet.

Und als Neuankündigungen: The Butcher Sisters, Tri State Corner, 9mm Headshot und Temple Of The Absurd

Mit dabei in Woche 2:

Beast In Black, Jorn, Frank Blackfire und Warrant.

Und als Neuankündigungen: Skindred, Lansdowne, Ambush und Temple Of The Absurd

Natürlich gibt es neben den Konzerten wieder ein fettes Rahmenprogramm mit Meet & Greets, Maschines Late Night Show und ganz viel Meer – und mehr. Denkt also schon mal nach, welche Woche für euch die richtige sein könnte – oder feiert einfach beide mit!

