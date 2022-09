Full Metal Holiday: Programm füllt sich – weitere Bestätigungen für „Destination Mallorca 2022“

Badehose, Sonnenhut und Kutte schon eingepackt? In wenigen Wochen startet Full Metal Holiday, das Festival mit Urlaubsatmosphäre, für das nun weitere Programmpunkte angekündigt wurden: So werden bei der Sause auf Mallorca die Wacken-Veteranen Skyline auftreten, deren Performances von Rock- und Metal-Klassikern allen Besuchern des legendären Open Airs im Norden bestens bekannt sind. Auch die deutsche Modern-Melodic-Metal-Hoffnung Oversense gesellt sich zum bereits vielversprechenden Line-up mit Bands wie Blind Guardian, D-A-D, Rage, Grave Digger, Therapy?, Bokassa, Imminence, Any Given Day, Tankard und vielen anderen.

Das Rahmenprogramm füllt sich ebenso: Stimmungsgranate Mambo Kurt, König der Heimorgel, darf natürlich auf keiner Metal-Party fehlen, des Weiteren hält Uwe Bahn seine höchst amüsanten Vorträge, die quer durch die Musikgeschichte streifen. Wer hinter die Kulissen von Riffs und Soli blicken will, wird fündig bei der Guitar Clinic von Oversense-Gitarristin Jassy, die als JJs One Girl Band mit ihren Gitarrenvideos bereits eine riesige YouTube-Gemeinde um sich scharen konnte. Leise Musik gibt es „in laut“ vom Heavy-Unplugged-Duo Mit Ohne Strom und der Ein-Mann-Gitarrenarmee One Man Rocks, transmediale Sounds von Alien Rockin` Explosion, die harte Musik mit dem Vibe von Comics und Science-Fiction verbinden. Selbstverständlich bricht zu später Stunde auch erneut der volle Wahnsinn aus bei Maschines Late Night Show.

Full Metal Holiday: Destination Mallorca 2022 findet statt vom 10. bis 17. Oktober 2022 im Iberostar Club Cala Barca auf der Baleareninsel Mallorca. Die Fans erwartet ein siebentägiges All-Inclusive-Metal-Erlebnis – wahrscheinlich der härteste Urlaub überhaupt für rund 1.400 geneigte Headbanger.

Der Paketpreis inklusive Flug & Transfer vom Airport zum Hotel beträgt 1499 € (pro Person bei Belegung eines Doppelzimmers). Der Preis für ein Ticket außerhalb des deutschsprachigen Raums im Ausland beträgt bei einer Teilnahme ohne Flug und Transfer 1199 € (pro Person bei Belegung eines Doppelzimmers).

Das gesamte Billing liest sich nun wie folgt: Blind Guardian, Hämatom, D-A-D, Feuerschwanz, Grave Digger, Rage, Therapy?, Bokassa, Imminence, Any Given Day, Tankard, Skyline, Brian Downey’s Alive & Dangerous, Nightmare, Grailknights, Enforcer, Mister Misery, Nestor, Sascha Paeth’s Masters Of Ceremony, Oversense, Mambo Kurt, Heavy Metal Barpiano, Metaklapa, Mutz, Uwe Bahn, Rock Stories, Eleine, Dezperadoz, Hitten, Toxic Army, Autumn Bride, Alien Rockin` Explosion, Mit Ohne Strom, One Man Rocks, JJ s One Girl Band Guitar Clinic, Metal Yoga und Maschines Late Night Show.

Tickets und weitere Informationen unter: www.full-metal-holiday.com

Über Full Metal Holiday: Destination Mallorca

Full Metal Holiday: Destination Mallorca ist nicht nur Cluburlaub mit harter Musik: Gäste, Crew und Bands erleben eine einwöchige All-Inclusive-Metal-Reise, gefeiert wird gemeinsam bei viel Sonnenschein im Hotel Iberostar Club Cala Barca mit unzähligen Livekonzerten und umfangreichem Rahmenprogramm. Die nötige Abkühlung gibt es im Meer oder in der hoteleigenen Pool-Landschaft.

Full Metal Holiday findet erneut statt in der großzügigen Anlage dieses Vier-Sterne-Hotels, das den Gästen neben der All-Inclusive-Verpflegung auch alternative Möglichkeiten zur Unterhaltung bietet. Dazu zählen unter anderem acht verschiedene Pool, eine große Sportanlage mit Fußballfeld, Tennisplätze, eine Tauchschule sowie der direkte Zugang zum eigenen Strand.