Full Metal Holiday 2026: der Vorverkauf hat begonnen

Pommesgabel in die Sonne, Badelatschen an und ab in den Moshpit am Pool: Full Metal Holiday 2026 steht in den Startlöchern. Und in diesem Jahr heißt es erstmals: eine Woche Metal auf Mallorca war gut, aber zwei Wochen sind besser

Macht euch also bereit, ihr Mittelmeer-Metaller! Ganze 15 Tage, vom 12. bis zum 27. Oktober 2026, wird die wunderschöne Baleareninsel geentert, und alle können selbst wählen, wie lange sie mitfeiern wollen. Folgende Zeiträume sind buchbar:

12.10. – 19.10.2026

20.10. – 27.10.2026

12.10. – 27.10.2026

Wie in den vergangenen Jahren öffnet das 4-Sterne-Hotel Iberostar Cala Barca erneut seine Pforten und verwandelt die Anlage in die Heavy-Metal-Hochburg Mallorcas. Nur hier gibt es im Pool an der Bühne die „Wall of Splash”, nur hier verteilen bärtige Metalheads kleine Quietscheentchen, nur hier wird beim Strand-Yoga in der hoteleigenen Bucht lauthals gebrüllt. Full Metal Holiday ist nicht einfach nur eine Reise, sondern ein Urlaub, der Metal als gemeinsame Sprache lebt.

Mit dabei in Woche 1:

Axel Rudi Pell – der deutsche Saitenritter schlechthin! Mit epischen Melodien und Johnny Gioeli am Mikro wird das Hard-Rock-Schwert geschwungen.

The Haunted – Im letzten Jahr mussten sie leider absagen, aber 2026 sind die Schweden-Abrissbirnen mit ihrem Thrash- und Melodic-Death bereit, die Insel zu zerlegen.

Crucified Barbara – Die schwedischen Rock-Queens meldeten sich nach längerer Pause zurück und sorgen wieder mit Hard Rock und klassischem Metal für energiegeladene Shows zwischen laut und legendär.

Bullet – Ebenfalls aus Schweden kommt diese echte Heavy-Metal-Maschine, die seit 2001 die gute, alte Metal-Fahne hochhält: klassische Riffs, Drums wie Donnerschläge und ein äußerst passend betiteltes neues Album namens Kickstarter.

Mit dabei in Woche 2:

Beast In Black – Diese Publikumslieblinge verbinden Power-Metal-Hymnen mit epischen Refrains und sind mittlerweile weit über Genregrenzen hinaus bekannt.

Jorn – Frontmann Jørn Lande überzeugt seit über 25 Jahren mit Hard-Rock- und Heavy-Metal-Sound, getragen von seiner außergewöhnlichen Stimme – kraftvoll, melodisch und stets mit einer Prise Pathos.

Frank Blackfire – Der Thrash-Gitarrenheld hat sowohl bei Sodom als auch Kreator bleibende Spuren hinterlassen hat. Sein „Best Of“-Set ist wie eine Geschichtsstunde mit Vollgas-Gitarren.

Warrant – Die Speed-Metal-Veteranen aus Düsseldorf melden sich 2025 mit dem neuen Album The Speed Of Metal zurück – energiegeladen, schnell und kompromisslos. (Und nicht zu verwechseln mit den US-Hairspray-Rockern.)

Natürlich gibt es neben den Konzerten wieder ein fettes Rahmenprogramm mit Meet & Greets, Maschines Late Night Show und ganz viel Meer – und mehr. Denkt also schon mal nach, welche Woche für euch die richtige sein könnte – oder feiert einfach beide mit!

Buchen könnt ihr ab sofort unter: willst-du-weg.de

Über Full Metal Holiday: Destination Mallorca

Full Metal Holiday: Destination Mallorca ist nicht nur Cluburlaub mit harter Musik: Gäste, Crew und Bands erleben ein einwöchiges All-Inclusive-Festival, gefeiert wird gemeinsam bei viel Sonnenschein im Hotel Iberostar Waves Club Cala Barca mit unzähligen Livekonzerten und umfangreichem Rahmenprogramm. Die nötige Abkühlung gibt es im Meer oder in der hoteleigenen Pool-Landschaft.

In der großzügigen Anlage des 4-Sterne-Hotels warten auf die Gäste All-Inclusive-Verpflegung und alternative Unterhaltungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem acht verschiedene Pools, eine große Sportanlage mit Fußballfeld, Tennisplätze, eine Tauchschule sowie der direkte Zugang zum eigenen Strand. Auch Familien sind willkommen und finden genügend Rückzugs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.