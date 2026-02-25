Ghost On Mars: veröffentlichen neue Single „Il Senso Giusto“ (Cover) als Hommage an den italienischen Progressive Rock

Am 21. Februar 2014 verstarb Francesco Di Giacomo, eine der wichtigsten Stimmen der italienischen Progressive-Rock-Szene.

Di Giacomo, Leadsänger der legendären Band Banco Del Mutuo Soccorso, war ein außergewöhnlicher Künstler und Texter und galt weithin als „die große Stimme des italienischen Progressive Rock“.

Am 21. Februar 2026, genau zwölf Jahre nach seinem Tod, veröffentlichte die italienische Progressive-Metal-Band Ghost On Mars ihre neue Single: eine Coverversion des Francesco-Di-Giacomo-Songs Il Senso Giusto.

Veröffentlicht und vertrieben vom US-amerikanischen Label Willowtip Records, ist dies das erste Mal, dass Ghost On Mars einen komplett italienischsprachigen Song herausbringen. Die Band hat außerdem eine englische Version des Titels mit dem Titel The Right Way veröffentlicht. Beide Versionen sind auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das Original ist auf La Parte Mancante zu finden, einem 2019 posthum veröffentlichten Album, das ebenfalls im NMG Studio in Palestrina aufgenommen wurde.

Ghost On Mars arbeiten derzeit an ihrem neuen Album und organisieren parallel dazu eine Reihe von Promo-Konzerten für Out Of Time and Space – ein Album, das von der Fachpresse äußerst positive Kritiken erhalten hat – in Italien und Europa.