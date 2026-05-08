Full Metal Holiday 2026: haben neue Bands verkündet

Eine kräftige Meeresbrise kommt auf: Die Full Metal Holiday lädt auch 2026 wieder zum Metal-Urlaub unter der spanischen Sonne ein. Vom 12.–19.10.2026 (Part 1) sowie vom 20.–27.10.2026 (Part 2) treffen sich Fans auf Mallorca zu einer einzigartigen Kombination aus Festival und Auszeit. Wichtig für alle Sonnen- & Metal-Hungrigen: Tickets gibt es noch für die zweite Festivalwoche unter willst-du-weg.de.

Zwischen Sonne, Bier und einer ordentlichen Portion Metal zeigt sich das Line-Up schon jetzt vielseitig und druckvoll – und bekommt weiteren Zuwachs: Mit Tarja steht eine der prägenden Stimmen des Symphonic Metal auf der Bühne Mallorcas. Ihr Auftritt bringt große Melodien und dichte Atmosphäre – und setzt direkt ein starkes Ausrufezeichen für die kommende Ausgabe.

Kupfergold aus Köln sorgen für frische Akzente: Die Band verbindet Folk und Rock mit einem Augenzwinkern, bleibt dabei aber musikalisch auf den Punkt. Live ist das Ganze ebenso mitreißend wie unterhaltsam.

Deutlich härter wird es mit Infected Rain: Die Band aus Moldawien mischt Metalcore mit Industrial- und Nu-Metal-Einflüssen. Lena Scissorhands sorgt dabei mit ihrem Wechselspiel aus klarem Gesang und rohen Shouts für eine intensive Live-Dynamik.

Noapology gehen noch direkter nach vorne: Klarer, geradliniger Metal mit Fokus auf Riffs, Druck und Haltung – ein Sound, der ohne Umwege funktioniert und besonders live seine volle Wirkung entfaltet.

Auch abseits der Bühne bleibt die Full Metal Holiday ein Erlebnis für sich: Das Iberostar Waves Club Cala Barca wird erneut zur Heavy-Metal-Hochburg. Ob „Wall of Splash“ im Pool, Quietscheentchen im Pit oder lautstarkes Strand-Yoga – hier verschwimmen Festival und Urlaub zu einer ganz eigenen Welt.

Full Metal Holiday 2026

Part 1: 12.-19.10.2026

Part 2: 20.-27.10.2026