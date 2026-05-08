Godzilla In The Kitchen: läuten mit „Nothing For None“ eine neue Ära ein 

Wir befinden uns in einer Zeit gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche. Für Godzilla In The Kitchen ein Grund, die Dinge anzusprechen und die Wut musikalisch zu kanalisieren. Mit Nothing For Noneveröffentlicht die Band ihren ersten neuen Song seit dem Album Exodus (2022).

Was einst als instrumentale Rockband begann, hat sich inzwischen zu einer kraftvollen Alternative-Metal-Formation entwickelt – mit gesellschaftskritischen Texten. Simon Ulm, der Bassist der Band, übernimmt den Gesang und verleiht der Musik eine neue kompositorische Tiefe. Trotz dieser Entwicklung bleiben die musikalischen Wurzeln von Godzilla In The Kitchen deutlich hörbar: Stoner, Progressive und Psychedelic fließen in einen eigenständigen, bewusst analogen Sound ein.

Begleitet wird Nothing For None von einem Musikvideo, das die zentrale Botschaft des Songs visuell aufgreift: die Verführung der Massen. Untersetzt mit aggressiven Vocals, Gitarren-Hooks, Monster-Riffs und treibenden Drums. Seid gewarnt: die Nummer ballert und hat einen Climax mit Gänsehaut-Garantie.

Godzilla In The Kitchen sind:

Simon Ulm – Bass und Gesang

Eric Patzschke – Gitarre

Thiago Presto – Schlagzeug