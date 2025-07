Fahrdorf Open Air vom 26.06. bis 29.06.2025 in Fahrdorf bei Schleswig

Event: Fahrdorf Open Air 2025

Bands: Avataria, Last Jeton, Metal Witch, Night Laser, From March To May, Unified Broken, Burnt Paradise, Valid Blu, Plasmajet, Godzilla In The Kitchen, Brazing Bull, Sloppy Joe’s, 5th Avenue, Melted Ego, Stargo, Metal Worx, Mission Metal, Kurgaal, Down Of Destiny

Ort: Festivalgelände Sümrade 3, 24857 Fahrdorf bei Schleswig, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 26.06.2025 – 29.06.2025

Kosten: Kostenbeitrag 130,00 € Euro inklusive Bier, Wein, Softgetränke, Camping

Zuschauer: 230 (Ausverkauft)

Genre: Rock und Metal in vielen Facetten

Veranstalter: Rolf Sörensen

Link: https://www.fahrdorf-openair.de/

Setlisten:

Valid Blu

Metal Worx

Unified Broken Never Leave Your Home Poison Handbook Fucking London Mindfuckers Bucketlist Bad Signs Pet Breath Runnin‘ With The Devil Metal Gods Holy Diver Metal Heart Ace Of Spades Rock You Like A Hurricane Highway To Hell Heavy Metal Never Dies Warriors Of The World Fear Of The Dark We’re Not Gonna Take It 18 And Life Metal Health Hells Bells Balls To The Wall

Zugabe:

Living After Midnight Carry On Undeniable Wiped Out Mimikry Schrei In Mir Fluorid Desire Mutation

Mission Metal

5th Avenue

From March To May Warriors Of The World Princess Of The Night Running Free The Kids Are Back Sin City Heaven And Hell I Want Out Hallowed Be Thy Name

Zugabe: Live Wire Save The Day Insane Remedy Ocean Luka All The Leaves Rough Affair Easier Said That Done Someday Postman Pet Semetary

Zugabe: Corrupted Corroded No Right Now Souleater Enter The Era What If Eternal Rest Outside Stroke Of Fate

Metal Witch

Nightlaser

Spargo The Curse Of The Wolf Still Going Strong Believe In The Power Of Rock Flute Of Shame Standing In My Way Valley Of The Kings Heart Of England The Man Who Should’nt Live Kiss My Ass Ready To Burn Laserhead Bittersweet Dreams Street King Trouble Chaos Crew Way To The Thrill Bread & Circus Don’t Call Me Hero Fiddler Laser Train Copter Akimbo Shine Like Diamonds Nemesis Dammbruch Don’t Mind Darkness Rising Great Machine Be

Zugabe: The Artist

Plasmajet

Melted Ego

Brazing Bulls Forgone Ways Wishes Show Me How To Fly A Single Mind Deceptive Security Interstellar Haze Short Time-Out Get Up Again After All

Zugabe: King Ignorance Mud Stain Mantis Lover Meeting Mrs. Mayhem Tsar God Or Dog Dystropia September Sky Carnivor

Zugabe: Yes It’s True Heavyweight Payback Phantom Pain Different Belly Of The Buddha Shapesshifter Run The Heist PILA

Zugabe: Bodies

Kurgaall

Last Jeton

Down Of Destiny War Of Satan Lucifer Will Reign Satanization Reign In Blood Ordo Sancti Daemoni Le Secret Du Satan Invocation Of The Black Soul Ierofania Diabolica Ancient Serpent The Grand Design Of Pazuzu

Zugabe: Night Of Satanist The Queen Nature Once Upon A Time Where Do We Belong In The End Resistance Black Swan Fallen Angels Poetry Forever Leavetalking Womachine Amah Of Duat Lovers Sorrow

Zugabe: Womachine (Reprise) Condemnation Metal Storm A Child’s Hand I Live For Your Pain Dying In Your Arms Heaven’s Falling Down Another Pain Better Hold Me Tight Alive Days Of Crying To Hell Miracles

Sloopy Joes

Avataria

Godzilla In The Kitchen Devils Music Right Decision Lonesome No. 1 Ferryman Make Some Noise Some Broken Hearts Get In The Ring Eat Sloopy Joes Boots

Zugabe: Long Tall Sally xxx Sorry, nicht vorhanden

Ein weiteres Festivalhighlight im beschaulichen Schleswig-Holstein. In Fahrdorf direkt an der Schlei, ein paar Kilometer von Schleswig entfernt, ist das Festival unter Bands schon ein „Must Play“. Das Fahrdorf Open Air findet seit 2021 statt. In der Pandemie lud Rolf Sörensen ein paar Bands zu einer Gartenparty ein. Daraus wurde dann im Folgejahr das private Festival. Wer dabei sein will, muss sich persönlich vom Gastgeber auf die Gästeliste setzen lassen. Gezahlt wird eine „Getränkepauschale“. Bier, Wein und alkoholfreie Softgetränke sind hierin wie auch eine Campingmöglichkeit enthalten. In seinem Garten und auf einem benachbarten Firmengelände wurde mit ehrenamtlich tätigen Freunden eine exklusive Festivallandschaft erschaffen. Überschüsse des Festivals gehen an soziale Projekte der Gemeinde wie Feuerwehr, Kindergarten oder dem regionalen Hilfsfond für Familien in Not. Organisatorisch fehlt es an nichts. Ein schmackhafter Imbiss, ein gesonderter Backstagebereich für die Bands, Sitzmöglichkeiten, kurze Wege und freundliche Mitarbeiter prägen das Bild. Selbst ein Festivalbändchen und einen Merchbereich mit Shirts gibt es. Die Bands haben ebenfalls Platz und Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das Tolle an diesem Festival ist, dass die Bands mitfeiern und auf dem Gelände ständig präsent sind. Dank tatkräftiger Unterstützung könnt ihr alle Setlisten oben komplett abrufen.

Donnerstag, 26.06.2025

Eigentlich Warm-Up und Frühanreisetag, ist der Campingbereich schon richtig gut voll. Ich persönlich freue mich auf die Band, die gegen 18:15 Uhr das Festival eröffnen wird. Die fünfköpfige Formation Valid blU aus Wolfsburg eröffneten auch 2024 das Burning Pants Festival und holten mich mit ihrem modernen Progressive Rock mit sozialkritischen Inhalten und einer sehenswerten Live-Show ab. Ihr Stil sprengt musikalische Grenzen und verwandelt gesellschaftliche Themen in kunstvolle Klanglandschaften. 2021 schufen sie, gegründet von Frontfrau Suzen Berlin und Gitarrist Peter Maria Schmidt, mit ihrem Debütalbum WFYB.TV eine fiktive Welt. Ihr zweites Album The Missing Link (2023) führt diese Geschichte fort und bildet die Brücke zum geplanten dritten Teil der Trilogie, der 2026 erscheinen soll. An dieser Stelle schon einmal einen riesigen Dank an die Lichttechnik, die diesen Auftritt schon hervorragend in Szene gesetzt hat.

Metal Worx, als zweite Band des Abends, ist die derzeitige Hauptband des Veranstalters Rollo Sörensen. Hier ist seit 2023 eine „All-Star-Band“ versammelt, die sich in hervorragender Weise der Heavy Metal und Hardrock Legenden der 80er und 90er angenommen hat. Die Band besteht aus Paddy – Vocals (Exaltyca, Ex-Showdown Live, Ex-Beaver Patrol), Günny – Gitarre (Kneipenterroristen), Rollo – Gitarre (D.I.R.T.), Dirk – Bass (Kneipenterroristen, Rapid Angeln) sowie Kay am Schlagzeug (ex-Paragon, ex-Desert Storm). Die Schleswiger Band bietet ein breites Sortiment aus klassischen Coversongs der 70er, 80er und 90er-Rockhymnen, die zum kräftigen Headbangen einladen.

Unified Broken aus Kiel spielen in dieser Besetzung erst ihren zweiten Gig. Sie vereinen Blues, Grunge und Metal zu einem einzigartigen Sound, der tief unter die Haut geht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 arbeiten sie kontinuierlich an ihrer Musik und haben sich bereits einen festen Platz in der norddeutschen Rockszene erarbeitet. Ihr Debütalbum Dormant Vulcano aus dem Dezember 2023 bietet kraftvolle Tracks, die sich durch schwere Riffs, intensive Vocals und eine dichte Atmosphäre auszeichnen. ​

Freitag, 27.06.2025

Pünktlich 15:30 Uhr beginnen Mission Metal aus Schleswig den Tag mit Manowars Warriors Of The World. Wer jetzt noch auf dem Campground ist, wird vor die Bühne gelockt. Die Band wurde Anfang 2023 mit dem Zweck gegründet, guten alten Heavy Metal und Hard Rock in die Herzen der Menschen zu bringen. Die Schleswiger Band bietet wie Metal Worx ein breites Sortiment aus klassischen Coversongs der 70er und 80er-Rockhymnen, sowie eigene Musikalische Kreationen zum kräftigen Headbangen, ohne dabei nachhaltig im Kopf zu bleiben.

Godzilla In The Kitchen kommen extra aus Leipzig angereist. Das Instrumental-Trio steht für wuchtige Riffs, hypnotische Grooves und progressive Klanglandschaften, irgendwo zwischen Stoner Rock, Post-Rock und Metal. Ihr aktuelles Album Exodus stammt aus dem Oktober 2022 und hat die Band eindrucksvoll bekannter werden lassen. Heute feiern leider nur wenige Fans vor der Bühne diese musikalische Präzision und rohe Energie ab. Schade, denn der Auftritt bringt richtig Spaß.

5th Avenue reisen bekanntlich aus Hamburg an und kämpfen mit der A7. Mit einer satten Stunde Verzögerung beginnt ihr Set, das deshalb im Mittelteil leicht eingekürzt wird. Muss ich die Kultband eigentlich noch vorstellen? Schon beim allerersten Wacken-Open-Air 1990 dabei, lieferten sie noch weitere etliche Male auf dem Festival ab. Sie standen zusammen mit Status Quo, Saxon, D-A-D, Doro und den Hooters auf den internationalen Bühnen. Ursprünglich wurden 5th Avenue im Jahr 1989 gegründet. In den 90er-Jahren heimste die Band einen Major-Deal bei Polydor ein und nahm in den legendären Goodnight LA Studios in Los Angeles ihr erstes Album auf. Jedoch wurde lediglich die kommerziell erfolgreiche Single Luka veröffentlicht, ein Cover des Hits von Suzanne Vega, bevor sich die Band 1996 überraschend auflöste. Erst im Jahr 2012 fand man sich in teilweise alter, teilweise neuer Besetzung wieder zusammen und setzt das fort, was man viel früher erfolgreich angefangen hatte. Ihr Auftritt ist unbestritten eines der Highlights des Festivals.

Der Zeitplan wurde mittlerweile abgeklebt. Hier macht sich niemand Stress. From March To May aus Nienburg/Weser treten jetzt das Bühnenerbe der Legenden an. Gegründet während des Lockdowns, haben sie sich schnell einen Namen in der deutschen Metal-Szene gemacht. Ihre Songs zeichnen sich durch treibende Riffs, kraftvolle Shouts und Growls sowie melodische Elemente aus, die zusammen einen Sound ergeben, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Ich würde es als einzigartige Mischung aus Metalcore und Death Metal bezeichnen.

Metal Witch? Noch eine Coverband? Nein, weit gefehlt. Metal Witch, das ist Heavy Metal aus Wedel bei Hamburg seit 1985. Nach einer kurzen Pause in den späten 80ern kehrten sie 1997 zurück. Die Band hat sich seitdem mit ihrer energiegeladenen Musik und ihrer authentischen Bühnenpräsenz einen Namen in der deutschen Metal-Landschaft gemacht. Mit Alben wie Ready To Burn (2002) und Risen From The Grave (2008) zeigen sie ihre Leidenschaft für klassischen Heavy Metal mit kraftvollen Gitarrenriffs. Sänger Kay Rogowski interagiert ständig mit dem Publikum, verlässt die Bühne, um auf dem Dach eines Feuerwehrautos weiterzusingen und holt sich die aktivsten Feierwütigen beim letzten Lied mit auf die Bühne.

Knapp vor Mitternacht klettert die Heavy Glam Metal-Band Night Laser aus Hamburg auf die Bühne. Ihr Ruf eilt voraus, sie sind eine der erfolgreichsten norddeutschen Newcomer der letzten Jahre. Gegründet 2013 von den Brüdern Benno (Gesang) und Robert Hankers (Bass), haben sich Night Laser mit energiegeladenen Live-Shows und ausgefeiltem Songwriting einen festen Platz in der deutschen Metal-Szene erarbeitet. Derzeit promoten sie das aktuelle, vierte Album Call Me What You Want aus dem Jahr 2024, das mit Einflüssen aus Hard Rock, Power Metal und sogar klassischen Instrumenten wie Cello und Violine neue Akzente setzt.

Während die Menge die Band feiert, trete ich den Heimweg an und zolle dem anstrengenden Festivaltag Tribut. Stargo, eine Heavy Stoner Rockband aus dem Herzen des Ruhrgebiets muss leider auf meine Anwesenheit wegen schmerzender Füße und verspanntem Rücken verzichten.

Stilistisch bewegt sich das 2008 gegründete Dortmunder Trio in der Schnittmenge von Stoner Rock und Metal und besticht dabei mit Abwechslungsreichtum und großer Spielfreude. Der Sound der Band pendelt zwischen brachial treibend bis psychedelisch verträumt, von geradlinig bis kosmisch versponnen. Angetrieben wird Stargos Musik von einem druckvollen, verzerrten Bass, dynamischen Drums und satten Gitarrenriffs, die nicht einfach nur Genrestandards zitieren. Dazu gesellt sich der eigenständige, mal zurückhaltend sanfte, mal aggressiv raue Gesang, der auch vor großen Gefühlen nicht zurückschreckt.

Samstag, 28.06.2025

Punkt 12 Uhr mittags bin ich wieder auf dem Festivalgelände. Pünktlich zum Frühschoppen mit dem Haddeby Jugendblasorchester, das es sich nicht nehmen lassen will, sich für die Unterstützung zu bedanken. Ein Teil des Erlöses des letztjährigen Festivals floss an die Jugendlichen, die damit eine neue Basstrommel für mehrere Tausend Euro anschaffen konnten. Sie unterhalten die schon zahlreich anwesenden Gäste mit einem Santiano-Medley genauso, wie mit Griechischem Wein oder Filmmusiken und anderen bekannten Klassikern.

Um 13:00 Uhr wird es dann wieder laut. Plasmajet aus Gießen bringen eine kraftvolle Mischung aus Stoner Metal, Blues und Hard Rock auf die Bühne. Gegründet im Jahr 2014, hat die Band mit ihrem einzigartigen Sound und energiegeladenen Auftritten schnell Aufmerksamkeit erregt. Derzeit promoten sie ihr aktuelles Album Solastalgia, das im März veröffentlicht wurde. Die aktuelle Besetzung besteht aus Lars Grote (Gitarre/Gesang), Jannik Berg (Gitarre), Dennis Obermann (Bass) und John Sourial (Schlagzeug).

Melted Ego ist eine meiner am längsten bestehendsten „Must See“-Bands aus Schleswig-Holstein. Seit fast drei Jahrzehnten stehen die fünf Jungs aus Nordfriesland und Hamburg schon auf der Bühne. Die Band serviert Rock, der mal melodiös verspielt, mal brachial nach vorne geht. Ihr im Sommer erscheinendes fünftes Album Friday wird schon mit Spannung erwartet. Über ein geschmolzenes Ego brauchen sich Melted Ego derzeit keine Gedanken zu machen. Ihr Programm ist ein Wirbelsturm aus Emotionen und Energie. Das beweist schon Meeting Mrs. Mayhem, die erste Single aus dem neuen Album, die heute präsentiert wird. Eine Frau, die liebt, vernichtet, umarmt und zerstört. Wie im echten Leben also.

BraZing Bull aus Itzehoe durfte ich nun schon ein paar Mal live erleben. Die fünfköpfige Band haucht dem Nu Metal der 90er und 2000er-Jahre neues Leben ein, vereint treibende Riffs, fesselnde Grooves und kraftvollen Gesang. BraZing Bull bringen den Sound einer ganzen Ära zurück auf die Bühne und verleihen ihm mit ihrem eigenen Stil eine frische, zeitgemäße Note. Auch wenn man Nu Metal nicht unbedingt mag, ihre energiegeladenen Live-Shows und packenden Performances ziehen das Publikum in ihren Bann und begeistern Fans aus allen Lagern. Das geht nicht nur mir so, sie schaffen es in Windeseile, dem skeptischen Publikum vor der Bühne ihren Stempel aufzudrücken.

Es wird international in Fahrdorf! Satte 17 Stunden brauchten Kurgaall aus der Gegend um Verbania am Lago Maggiore in Italien zu uns in die Mitte von Schleswig-Holstein. Auch bringen die Vier eine Musikart mit, die auf dem diesjährigen F:O:A bislang noch fehlte: Black Metal in seiner reinsten Form! Sie begeistern mit Riffs wie Rasierklingen und einer Show, die unter die Haut geht. Selbst ich, der mit Black und Death Metal nicht so viel anfangen kann, ist fasziniert.

Es wird wieder gemäßigter auf der „Mainstage“. Last Jeton ist eine seit 2010 bestehende Female Fronted Hard Rock Band aus Rodgau. Viele feiern die Band als eine der besten Deutschlands, was sie durch Supporttouren von Doro, Accept, Iced Earth, Battle Beast, Serum 114 und vielen mehr beweisen. Kraftvolle Gitarrenriffs, eingängige Melodien und eine mitreißende Bühnenpräsenz, nicht nur durch die charismatische Frontfrau Saskia Hedzet, zeichnet die Band aus. Veröffentlicht wurde nach drei EPs und einem Longplayer schon lange nichts mehr, trotzdem sind sie eine mitreißende Liveband.

Die nächsten Minuten gehören dem Team. Rollo Sörensen ruft das ganze Team zur Vorstellungsrunde auf die Bühne, bevor Down Of Destiny aufbauen können.

Dawn Of Destiny, eine weitere Female Fronted Band, ist eine deutsche Power-Metal-Truppe aus Bochum. In ihrer Musik verarbeiten sie Elemente aus nahezu allen Subgenres des Metals. Neun Studioalben beweisen die Kreativität der Fünf. Dawn Of Destiny verbinden epische Melodien mit dramatischem Gesang und einer kraftvollen Live-Performance. 2022, beim achten Studioalbum Of Silence, bekamen sie bei dem Song Childhood sogar Unterstützung durch Lord Of The Lost Sänger Chris Harms.

Jetzt geht es wieder um das liebe Geld. Geld, das in soziale Projekte der Region fließen soll. Zusätzlich zur Versteigerung verlost Rollo noch so allerlei gespendete Artikel von einem Industriestaubsauger bis hin zu einem Cabriowochenende auf die Nummern der Eintrittskarten. Die Versteigerung von Bildern oder einer handgefertigten F:O:A-Lampe läuft gut. Highlight sind jedoch zwei von allen Bands unterschriebene Gitarren. Insgesamt konnte das Spendenziel von 3500 Euro knapp erzielt werden

Es geht auf Mitternacht zu. Sloppy Joe’s ist ein Hamburger Rock ’n‘ Roll Trio, das beweist, dass Rockmusik noch lange nicht tot ist. Seit 2013 verwandelt die Band Pop-Songs vergangener Tage in donnernde Heavy Rock-Kracher und reichert diese mit druckvollem Sound, eingängigen Riffs, Emotionen und vor allem Spielfreude an. Aber sie covern nicht nur. Ganz im Gegenteil, denn im Programm stehen hauptsächlich Songs ihrer beiden EPs sowie der beiden Alben. So stellen die Cover nur noch einen Rahmen zur Verfügung. Weiterer Hauptbestandteil des Konzerts ist die Interaktion mit dem Publikum.

Bei Avataria fehlt nur ein „n“, aber das ist entscheidend. Denn mit dem All-Star-Projekt Avantaria von Tobias Sammet haben die drei aus Berlin nichts zu tun. AvatariA wurden 2009 gegründet und haben sich seither zu Dark-Metal-Göttern entwickelt. Sie kreuzen Gothic mit Black- und Death Metal und entwickeln daraus einen eigenen Stil. Mit fünf Alben haben sich AvatariA sowohl live als auch in der Öffentlichkeit eine feste Fanbase erspielt. Wie schon erwähnt ist Black- und Death Metal nicht so meine Richtung. Meine Begleitung quakt, dass ihr kalt ist und nach dem Ablichten der Setliste streikt meine Kamera. Sorry Jungs, das war mein Zeichen für Aufbruch. Keine Bilder von dem Trio, aber ich kann mich noch schnell bei Veranstalter Rollo und Teilen seines hervorragenden Teams verabschieden, bevor ich vom Hof rolle.

Festivalfazit

Ein für mich perfektes Festival. Typisch norddeutsch halt. Klein, sympathisch und national bunt gemischt besetzt. Rock ’n‘ Roll, Rock, Hardrock, Instrumental, Female Fronted, Nu Metal, Black- und Death-Metal – es ist eigentlich alles an Genres vertreten, was so Spaß machen kann. Kennt man etwas nicht, lässt man sich einfach von den Bands abholen und entdeckt für sich vielleicht etwas Neues. Durch die Flatrate und den regionalen Bezug befürchtete ich viele „Schnapsleichen“ und aggressive Störer. Genau das Gegenteil war der Fall. Wie beim Rock und Metal so üblich, fingen umstehende Gäste ausfallende Freunde auf und kümmerten sich. Ein hervorragend friedliches Drei-Tage-Festival mit tollen Bands gehört mal wieder in das Buch der Geschichte.