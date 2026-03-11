BLKE: kündigen selbstbetiteltes Debütalbum an

BLKE ist eine Berliner Psych-Noise-Rock-Band, die aus der Londoner Underground-Szene hervorgegangen ist und sich an der Schnittstelle von roher Intensität und hypnotischer Wiederholung bewegt. Ihr Sound, beeinflusst von Krautrock, Noise-Rock, Garage-Punk und Psychedelic, ist viszeral, physisch und emotional aufgeladen – wie geschaffen für dunkle Clubs und große Bühnen. Am 22. Mai 2026 veröffentlichen BLKE ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Tonzonen Records.

Satellite könnt ihr hier streamen: https://cargorecordsde.ffm.to/blke-satellite

Angeführt vom deutschen Künstler Jakob Buraczewski, haben sich BLKE in Großbritannien und Europa einen Namen für kompromisslose Live-Auftritte gemacht und die Bühne bereits mit Helicon (Fuzz Club), Verstärker (Fuzz Club), Body Horror (Permanent Creeps) und The Shadracks (Sub Pop) geteilt. Ihre Musik vereint kontrolliertes Chaos mit tiefer Atmosphäre, angetrieben von treibenden Rhythmen, rauen Gitarrenklängen und einer immersiven Klangfülle.

2025 veröffentlichten BLKE ihre Debüt-EP Living Without Expectations. Mit dieser Veröffentlichung etablierte sich die Band als eine vielversprechende neue Stimme in Europas alternativer Underground-Szene.

BLKE erzählen über ihre erste Single Satellite: „Originally recorded years earlier, Satellite was reworked with the full band for this release. The updated arrangement adds synths and a revised tempo, giving the song a sense of lift and distance. Lyrically, it depicts failed communication and emotional detachment. The satellite becomes a symbol of presence without true connection.“

BLKE treten nun in eine neue Phase ein und bereiten die Veröffentlichung ihres ersten Albums vor – ein düstereres, fokussiertes und umfassenderes Werk, das ihre Klangidentität vertieft und gleichzeitig Genre-Grenzen sprengt. Mit wachsender internationaler Präsenz und einer klaren künstlerischen Vision erschaffen BLKE etwas Bewusstes, Greifbares und Langfristiges.

BLKE – Trackliste:

How About I End Life Up Tight Never Try So Do I Interlude Traﬃc Heat Satellite Take It All

Das selbstbetitelte Debütalbum umfasst neun Tracks und bietet einen immersiven Einstieg in die Welt von BLKE. Hypnotisch in seiner Wirkung, offenbart es seine Tiefe durch vielschichtige Texte und gezielt eingesetzte psychoakustische Momente. Daraus erwächst eine neue poetische Bewegung, die Erfahrungen und Stimmungen aus dem sozialen Umfeld der Band der letzten vier Jahre aufgreift und reflektiert, neu erzählt unter der künstlerischen Leitung des Berliner Künstlers Jakob Buraczewski. Eine poetische Anekdote, die zugleich psychedelisch introspektiv ist und mit einer rohen, Krautrock-inspirierten Ästhetik lange nachklingt.

BLKE online:

https://instagram.com/blke_music

https://facebook.com/blkebandlondon