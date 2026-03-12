DeWolff & Blues Pills: heizen Europa mit ihrer „Double Bill Tour“ ordentlich ein

Der Countdown läuft. In wenigen Wochen bündeln das niederländische Psych-Soul-Trio DeWolff und die schwedische Rock-Institution Blues Pills ihre Kräfte für die gemeinsame Double Bill Tour.

DeWolff:Das niederländische Trio ist ein Rock ’n’ Roll-Monster, das mehr nach Georgia der 1970er-Jahre klingt als jede andere europäische Band. Mit der gewaltigen Hammond M3-Orgel und der perfekten Harmonie zwischen den Brüdern Pablo und Luka van de Poel verzichten DeWolff auf den Bass und setzen stattdessen auf einen massiven Sound, der von Orgelpedalen und rohen Percussions getragen wird. Als analoge Puristen durch und durch nehmen sie direkt auf Band auf, um eine Authentizität einzufangen, die in jeder Note hörbar ist. Mit über tausend Shows im Gepäck sind sie eine unbändige Show-Maschine, der es gelingt, Southern Rock, Swampy Soul und Heavy Psychedelia in einer Meisterklasse aus Blut, Schweiß und Lautstärke zu vereinen.

Blues Pills: Blues Pills sind die unangefochtenen Giganten der modernen Soul-Rock-Szene. Seit ihrem Durchbruch in Schweden haben sie sich einen Ruf durch ihre hochoktanige Energiegeladenheit und die ungefilterte Kraft von Elin Larssons Gesang aufgebaut, der eine direkte Verbindung zur goldenen Ära der Soul-Ikonen der 60er-Jahre herstellt. Die Band hat sich zu einem schlankeren, härteren Sound entwickelt, der Live-Intensität vor Studio-Polish stellt. Mit Zack Anderson an der Gitarre liefern Blues Pills eine hochspannende Mischung aus Hardrock und R&B, die man ebenso fühlen wie hören kann.

Alle Tour-Infos mit ausführlichen Biographien gibt es hier: DeWolff , Blues Pills

All Killer No Filler: zwei Schwergewichte, zwei Sets in voller Länge und null Kompromisse. Keine Vorgruppen. Nur eine Nacht voll purer Analog-Power und handgemachtem Rock ’n’ Roll. Wer auf rohe, schweißtreibende Performances steht, sollte sich diese Tour der Extraklasse nicht entgehen lassen.

DeWolff & Blues Pills: Double Bill Tour

27.03.26 DE – Hamburg / Fabrik

28.03.26 DE – Berlin / Heimathafen Neukölln

29.03.26 DE – München / Backstage

31.03.26 DE – Frankfurt / Batschkapp

03.04.26 FR – Paris / Bataclan

04.04.26 DE – Saarbrücken / Garage

05.04.26 DE – Köln / Die Kantine

07.04.26 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

08.04.26 FR – Villeurbanne / La Rayonne

09.04.26 DE – Memmingen / Kaminwerk

10.04.26 AT – Wien / WUK /

11.04.26 DE – Stuttgart / Im Wizemann

Artist Links:

DeWolff: Instagram | Facebook | Web

Blues Pills: Instagram | Facebook | Web