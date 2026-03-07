Horizon Ignited: digitale Single „Monument“ veröffentlicht

Nachdem die finnische Melodic-Death-Metal-Formation Horizon Ignited im vergangenen Jahr ihr von der Kritik gefeiertes drittes Studioalbum Tides veröffentlicht hat, meldet sich die Band nun mit neuer Musik zurück: Stolz präsentieren sie ihre brandneue Standalone-Single Monument, die ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist!

Der Song entstand während der Tides-Sessions, schaffte es jedoch nicht auf das finale Album – dennoch war die Band der Meinung, dass die kraftvolle Geschichte hinter dem Track gehört werden muss. Mit einer Mischung aus unheimlicher Schönheit und roher Aggression behandelt Monument Themen wie Korruption, Machtmissbrauch und den unbeugsamen menschlichen Geist, der sich gegen Widerstände erhebt.

Die Band kommentiert:

„Monument ist eine unheilige Vereinigung von Schönheit und Hässlichkeit. Eine Geschichte über Korruption und Machtmissbrauch trifft auf den unerschütterlichen menschlichen Geist, der uns vereint und uns hilft, uns gegen das Böse zu erheben.

Eigentlich sollte der Song auch auf unserem letzten Album sein, hat es am Ende aber nicht ganz geschafft. Umso mehr freuen wir uns darauf, ihn live zu spielen!“

Horizon Ignited sind:

Okko Solanterä – Gesang

Johannes Mäkinen – Gitarre

Vili Vottonen – Gitarre

Miska Ek – Keyboard

Jiri Vanhatalo – Schlagzeug

Jukka Haarala – Bass