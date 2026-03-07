Power Paladin: veröffentlichen neue Single „Aegis Of Eternity“

Die isländischen Heavy Metaller Power Paladin haben ihre neue Single Aegis Of Eternity veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem kommenden Album Beyond The Reach Of Enchantment, das am 27. März über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird, und gibt einen weiteren vielversprechenden Vorgeschmack auf das nächste Werk der Band.

Gitarrist Atli Guðlaugsson sagt uns über die neue Single:

„Ein schnell getakteter, thrashiger Power-Metal-Song mit einigen Einflüssen von JPM. Aegis Of Eternity erzählt eine unheimliche Geschichte über finstere Geschäfte mit Hexerei und Zauberei.“

