Power Paladin: feiern Album-Veröffentlichung mit neuem Musikvideo zu „The Arcane Tower“, feat. Tommy Johansson (Majestica)

Die isländische Heavy-Metal-Band Power Paladin hat ihr mit Spannung erwartetes neues Album Beyond The Reach Of Enchantment über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music veröffentlicht.

Zur Feier des Tages stellt die Band zudem ein neues Musikvideo zum Song The Arcane Tower vor, auf welchem Tommy Johansson von Majestica in einem Gastfeature zu hören ist. Der Clip gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Studioaufnahmen und kombiniert diese mit Performance-Aufnahmen, die die Energie der Band eindrucksvoll einfangen.

Power Paladin Fronter Atli Guðlaugsson beschreibt den Song als einen „high octane banger, mit niemand Geringerem als Tommy Johansson von Majestica. Voller epischer Orchestrierungen, Chöre und Dramatik erzählt der Song von der Erkundung des mysteriösen Arcane Tower und seiner Bewohner.“

Mit ihrem neuen Longplayer Beyond The Reach Of Enchantment schlagen Power Paladin ein neues Kapitel ihrer musikalischen Reise auf. Das Album umfasst acht epische Songs, die gemeinsam eine zusammenhängende Saga voller Macht, Magie und Abenteuer erzählen.

Aufbauend auf dem Erfolg ihres Debüts With The Magic Of Windfyre Steel präsentiert sich die Band reifer und fokussierter, ohne dabei die rohe Energie ihrer Anfangstage zu verlieren. Gemischt wurde das Album von Haukur Hannes (Auðn, Dynfari), das Mastering übernahm Frank de Jong (Bleeding Gods), was dem Sound eine zugleich druckvolle und klare Produktion verleiht.

Power Paladin zollen weiterhin ihren Vorbildern Iron Maiden, Dio und Helloween Tribut, entwickeln ihren eigenen Stil jedoch konsequent weiter. Das Artwork von James Child (Astral Clock Tower Studios) fängt den abenteuerlichen und fantastischen Charakter des Albums perfekt ein.

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Beyond The Reach Of Enchantment: