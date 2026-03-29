Lansdowne: veröffentlichen explosives neues Album „Wish You Well“ via Odyssey Music

Die Powerhouse-Rockband schlägt mit einem kraftvollen, emotional aufgeladenen Release ein neues Kapitel auf, angeführt von Rescue und Burn It Down.

Mit Wish You Well präsentieren Lansdowne ein neues, energiegeladenes Album voller eingängiger Hooks, wuchtiger Gitarren und einer rohen Emotionalität, die ebenso hart trifft wie die Riffs. Angetrieben von den erfolgreichen Singles Rescue und Burn It Down, zeigt sich die Band hier in Höchstform: mit einem dringlichen und hymnischen Sound.

Getragen vom Erfolg von Burn It Down, das bei den Fans im deutschen Rockradio Platz 1 erreichte, sowie mehreren Top-5- und Top-10-Platzierungen weltweit, setzt Wish You Well ein klares Statement. Auf diesem Release bauen Lansdowne konsequent auf allem auf, was sie auszeichnet: große Refrains, schwere Gitarren und Songs, die emotionale Tiefe mit stadiontauglicher Energie vereinen.

Im Kern handelt Wish You Well davon, sich nicht vom Leben zerbrechen zu lassen. Mit dem herausragenden Track Can’t Wish You Well als Anker verwandelt das Album Themen wie Kampf, Überleben und Selbstneuerfindung in eine kraftvolle Songsammlung, die Schmerz in Antrieb und Rückschläge in Vorwärtsbewegung verwandelt. Durchzogen von Motiven körperlicher, mentaler und spiritueller Stärke fängt das Album den Kampf ein, sich neu aufzubauen, neu auszurichten und gestärkt zurückzukehren.

„Wish You Well handelt davon, durchs Feuer zu gehen und stärker daraus hervorzugehen“, sagt Jon Ricci, Leadsänger von Lansdowne. „Jeder Song auf diesem Album stammt aus einem echten, persönlichen Hintergrund: Schmerz, Druck, Verlust, Überleben. Aber wir wollten nicht, dass das im Dunkeln bleibt. Es sollte hart treffen, groß klingen und die Menschen daran erinnern, dass sie, egal, was sie durchmachen, stärker daraus hervorgehen können.“

Zur Unterstützung der Veröffentlichung gehen Lansdowne auf eine große Headlinetour durch Europa und Großbritannien und bringen das neue Album direkt zu ihren Fans. Einige Termine sind bereits ausverkauft, und die Vorfreude auf dieses neue Kapitel wächst rasant. Bekannt für ihre explosiven Live-Shows und ihre kompromisslose Bühnenpräsenz wird die Band Wish You Well genau so präsentieren, wie es gedacht ist: laut, roh und unvergesslich.

Wish You Well ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen sowie als Icy Blue Vinyl und CD-Digisleeve erhältlich.

Ab dem 15. April geht die Band auf eine ausgiebige Headline-Tour durch Europa und UK und bringt ihre intensive Live-Energie direkt zum Publikum.

Lansdowne Headline Tour 2026:

15.04.26 DE Frankfurt – Das Bett

16.04.26 DE Köln – Gebäude 9

17.04.26 DE Essen – Don’t Panic (ausverkauft)

18.04.26 DE Hamburg – Betty (ausverkauft)

19.04.26 DE Berlin – Hole 44

21.04.26 CZ Praha – Rock Cafe

22.04.26 AT Wien – Chelsea

23.04.26 DE München – Strom

24.04.26 CH Zürich – Komplex 457

25.04.26 FR Savigny-le-Temple – L’Empreinte

27.04.26 UK London – The Underworld

28.04.26 UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

29.04.26 UK Glasgow – Slay

01.05.26 UK Manchester – Rebellion

02.05.26 NL Uden – De Pul

Tickets gibt’s hier.

Lansdowne online:

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