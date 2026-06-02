Rodtgod: enthüllt Details seines neuen Albums „Tales From Beyond The Tomb“

Der deutsche Künstler Rodtgod veröffentlicht sein neues Album Tales From Beyond The Tomb am 10. Juli digital.

Das Album umfasst 12 neue Tracks und bietet über 65 Minuten Hörgenuss. Tales From Beyond The Tomb begeistert mit einer vielseitigen Mischung aus Sludge, Doom- und Death-Metal, die der Künstler selbst als „Health Metal“ bezeichnet – ein Doom-Metal, der mehr Wert auf Melodik als auf Wucht legt, weniger heavy, aber dynamischer ist.

Hier könnt ihr euch mit dem Song Hourglass, der als Musikvideo auf YouTube verfügbar ist, einen Vorgeschmack auf das Album holen:

Rodtgod, 2016 als Nebenprojekt für unveröffentlichte Tracks der Hauptband der Gründer, Pissbucket, gegründet, entwickelte eine ganz eigene, ungewöhnliche Dynamik. Die Band verarbeitet menschliche Erfahrungen zu Doom- und Death-Metal und später zu „Health Metal“. Letzteres beschreibt einen rauen Sound mit einer durchaus positiven Intention – etwas Düsteres und Schweres mit einem Hauch von Leichtigkeit im Kern. Ein Beweis dafür, dass man sowohl die (heißen) Rods als auch den Verfall haben kann (daher das „T“ und das „d“ im Namen), was die Wurzeln im Death- und Sludge-Stoner-Metal unterstreicht.

Die 2023 erschienene EP Graveside Service erkundete musikalisch und textlich ein völlig anderes Terrain als die beiden Alben New Doom Rising und Know Your Pain, Pick Your Poison. Sie verzichtete auf den ironischen Unterton und nahm sich ausnahmsweise etwas ernster. Den Höhepunkt bildete das jüngste Werk der Trilogie, Tales From Beyond The Tomb, das alle Phasen von Rodtgod beleuchtet.

Das sagte Rodtgod über das neue Werk:

“Vom tiefsten Tiefpunkt bis zu den höchsten Höhen der Gefühle. Wir alle kennen das und wissen nicht, was als Nächstes kommt. Ein Album, das jeden Aspekt menschlicher Erfahrung durchdringt. Tales From Beyond The Tomb ist eine Reise, die all unsere Unvollkommenheiten in Klang verwandelt. Es ist die dritte Dosis handgemachten Doom Metals mit einem Hauch Sludge und formt seit der Projektgründung 2016 das, was man als „Health Metal“ bezeichnen könnte. Lass dich von diesem Album an die Hand nehmen und durch das Kuriositätenkabinett namens „Leben“ führen. Übe dich in Selbstreflexion durch die Höhen und Tiefen und genieße die tiefe Ernsthaftigkeit und die Leichtigkeit des Seins. Es nimmt sich selbst sehr ernst, aber gleichzeitig auch nicht mehr so ernst. Genau so, wie es sein sollte.”

Tales From Beyond The Tomb Tracklist:

1. Hourglass

2. Letter Of Thanks

3. Letting Go

4. Waters

5. Clouds Are Forever

6. Things Could Be Worse

7. Night Terrors Morning Horrors

8. Shadow Work

9. Fear Of The End

10. Adiabatic

11. All Is Not Lost

12. Unfathomable Duck Invocation Of The Mighty Space Newt