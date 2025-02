Horizon Ignited: neues Album „Tides“ ab sofort erhältlich

Das Warten hat ein Ende – die finnische Melodic-Death-Metal-Band Horizon Ignited hat stolz ihr drittes Studioalbum Tides veröffentlicht! Ab sofort weltweit verfügbar, markiert dieses Album das bislang dunkelste und emotional intensivste Werk der Band – doch es trägt auch einen Funken Hoffnung in sich.

Mit ihren bisherigen Singles, die bereits über 500.000 Streams erreicht haben, gehört Tides zu den meist erwarteten Melodic-Death-Metal-Veröffentlichungen des Jahres!

Die Band kommentiert:

„Nehmt einen tiefen Atemzug und versinkt eine Weile in der Dunkelheit, denn unser drittes Album Tides ist da! Wir sind stolz, dieses Album nach so langer Arbeit endlich mit euch allen teilen zu können. Es ist mit Abstand das dunkelste Album, das wir je gemacht haben, aber dennoch schimmert am Ende ein Hoffnungsschimmer.

Der Name Tides passt perfekt, denn die musikalische Reise, auf die es euch mitnimmt, ist voller emotionaler Höhen und Tiefen. Es zieht euch hinab in die tiefste Dunkelheit und trägt euch dann wieder an die Oberfläche, bis ihr am Ende festen Boden unter den Füßen spürt.

Wir sind unglaublich aufgeregt über diese Veröffentlichung und unendlich dankbar für unsere Fans, die uns über die Jahre so unterstützt haben – danke euch allen! Und wenn ihr zum ersten Mal unsere Musik hört, heißen wir euch mit offenen Armen willkommen! Wir hoffen, dass euch die Reise mit uns gefällt, und freuen uns darauf, euch alle auf Tour zu sehen.

Das ist Horizon Ignited im Jahr 2025. Genießt die Fahrt. Ergebt euch den Gezeiten…“

Falls ihr es verpasst habt – Schaut euch die bisherigen Singles an:

Prison Of My Mind (Official Video): https://youtu.be/VC6KsnfzlLE

Welcome To This House Of Hate (Official Video): https://youtu.be/Gir_Uu383IE

Beneath The Dark Waters (Official Video): https://youtu.be/Fpr3mij8e8s

Ashes (Official Video): https://youtu.be/Bs3k_bZLVX8

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: