Horizon Ignited: veröffentlichen neue Single „Ashes“ und Musikvideo

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Überflieger Horizon Ignited präsentieren ihre neue Single Ashes, begleitet von einem beeindruckenden Musikvideo, das jetzt hier angesehen werden kann:

Der Track ist die vierte Auskopplung aus dem kommenden Album Tides, das am 21. Februar 2025 erscheint.

Ashes thematisiert Zerstörung und Erneuerung und vereint auf eindrucksvolle Weise Melodie und Härte. Der Song glänzt durch einen mitreißenden Gastauftritt von Jaakko Mäntymaa, der dem Stück eine zusätzliche Intensität verleiht.

Sänger Okko Solanterä kommentiert:

„Ashes ist die letzte Single vor der Veröffentlichung unseres kommenden Albums Tides, und es ist definitiv der doomigste Song, den wir bisher gemacht haben, was passend ist, wenn man bedenkt, dass wir Jaakko Mäntymaa von Marianas Rest als Gastsänger auf diesem Stück haben. Apropos, dies ist der erste Horizon Ignited-Song überhaupt mit Gastvocals!

Der Song führt dich tief in einen dunklen Abgrund, der jede Hoffnung ausschließt. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht und alles Licht ist verschwunden, als das Urteil eines verrückten Gottes über die Welt fällt. Es ist superschwer und hat ein langsameres Tempo, das ein deprimierendes und düsteres Bild von einem Ende ohne Hoffnung zeichnet. „Keiner wird vergeben, keine Sünde wird vergessen werden. Abstieg in die Verdammnis, ewiges Ersticken.“

Einer unserer persönlichen Favoriten aus dem Album!

Das Musikvideo wurde von unserem eigenen Johannes Mäkinen gedreht, der mit Welcome To This House Of Hate sein Musikvideo-Regiedebüt gab. Dieses Video ist viel ernster und filmischer, was perfekt zum Song passt. Zwei Tage harte Arbeit in den kalten Wäldern Finnlands haben sich gelohnt und waren die ganze Mühe wert!“

Release-Shows zum neuen Album:

Horizon Ignited feiern die Veröffentlichung von Tides mit drei besonderen Shows in Finnland. Verpasst nicht die Chance, ihre energiegeladene Live-Performance und neue Songs zu erleben:

• 21.02. – Kouvola, House of Rock

• 27.02. – Helsinki, Tavastia

• 28.02. – Lahti, Möysä

Über das Album

Tides ist eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz und verbindet Themen wie Zerbrechlichkeit, Widerstandskraft und Transformation zu einer elektrisierenden Klangreise. Das Album wurde mit Juho Räihä (Swallow The Sun) im Inka Studio aufgenommen und von Chris Clancy (Machine Head, Kataklysm) gemischt und gemastert. Tides verspricht, die Grenzen des Melodic Death Metal neu zu definieren.

Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/HITides

Erhältliche Formate:

• CD-Digipac

• Splatter Vinyl

• Limited Glow In The Dark Vinyl

• Limitierte Bundles im offiziellen Bandshop

Tides Tracklist:

1. Beneath The Dark Waters

2. Ashes (feat. Jaakko Mäntymaa)

3. Baptism By Fire

4. Welcome To This House Of Hate

5. My Grave Shall Be The Sea (Leviathan pt. II)

6. Prison Of My Mind

7. Fraction Of Eternity

8. Aurora’s Dance

9. Tides

10. Fragments

Horizon Ignited sind:

Okko Solanterä – Gesang

Johannes Mäkinen – Gitarre

Vili Vottonen – Gitarre

Miska Ek – Keyboards

Jiri Vanhatalo – Schlagzeug

Jukka Haarala – Bass

Horizon Ignited online:

https://linktr.ee/horizonignited