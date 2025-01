The Pighounds: neues Video „Love Fuzz“ und Tourdaten/Support The Libertines

„The hardest working men…“ in Dortmund. Album Nummer drei in vier Jahren. Gefühlt ununterbrochen sind The Pighounds auf Tour. Kuratoren eines eigenen Festivals. Nebenbei Musik-Video-Kino-Nächte Organisatoren. Und wenn man an das aktuelle Video ihre anderen Videos aneinanderschneiden würde, könnte man eine Woche die Berlinale bespielen und sich nebenbei den goldenen Bären abholen. Nun wird all das belohnt. Eingeladen von The Libertines als Support für deren Deutschland-Shows! Ob jemand in diesen Hallen merkt, dass da oben nur zwei stehen und rocken? Damit man aber auf dem Teppich bleibt, spielen sie an einem Off-Day den Pitcher in Düsseldorf. 😉

Ihr neues Album Tutti Frutti wird also gebührend eingeläutet und an diesen Terminen gefeiert:

05.02.2025 DE Berlin – Coumbiahalle / Support. The Libertines

06.02.2025 DE Düsseldorf – Pitcher

07.02.2025 DE Wiesbaden – Schlachthof / Support. The Libertines

08.02.2025 DE München – Tonhalle / Support. The Libertines

09.02.2025 DE Köln – Carlswerk / Support.The Libertines

Die aktuelle Single und Video heißt Love Fuzz und am 09.02.2025 kommt dann die streng limitierte CLUB100 Edition beim Berliner Label Noisolution, bevor das reguläre Album Tutti Frutti am 28.02. erscheint.

Hier weitere Live Dates von The Pighounds:

11.02.2025 DE – Weimar – C-Keller

12.03.2025 DE – Frankfurt – Ponyhof

13.03.2025 DE – Augsburg – Bombig

14.03.2025 DE – Viechtach – Altes Spital

12.04.2025 DE – Übersee – Freiraum

18.05.2025 DE – Hannover – Nordstadtbraut w/ AKa Rinde

20.05.2025 DE – Düsseldorf – Ratinger Hof w/ AKa Rinde

30.05.2025 DE – Berlin – RAW Festival

04.-06.07.25 DE – Iserlohn – Friedensfestival

19.07.2025 DE – Borken – Kippen Rock

25.-27.07.25 DE – Trebur – Open Air

22.11.2025 DE – Jever – Lok Kulturzentrum