Party.San Open Air 2025: bestätigen neue Bands für das Festival im August 2025

Vom 07.08 bis 09.08.2025 verwandelt sich Schlotheim wieder in das Zentrum der Extreme-Metal-Welt, wenn das Party.San Open Air seine Tore öffnet. Das Line-Up nimmt weiter Gestalt an, und der Veranstalter hat jetzt diverse weitere Bands für das Festival angekündigt.

Alle neuen Bands findet ihr hier:

Das internationale Bandkonglomerat Outlaw kombiniert den Geist von Dissection mit viel Sinn für Melodie, aggressivem Tempo und einer nicht zu unterschätzenden Frische in der Herangehensweise an puncto Dynamik. Mit drei Alben im Gepäck und dem manischen Charme brasilianischer Metalheads holen wir die Bande erstmals zu uns, um euch und uns live überzeugen zu lassen.

Die deutschen Death Metaller von Scalpture aus NRW haben für dieses Jahr ihr neues Release Landkrieg angekündigt und im Zuge dessen konnte der Veranstalter sich ein erneutes Auflaufen der Truppe nicht verkneifen. Kam der erste Auftritt 2022 doch schon mehr als wohlwollend bei euch an. Rotzig, melodisch, schwedisch und immer vorwärts – wir sind gespannt was die Herren da im März loslassen werden und wie sie die Nummer beim P.S:O:A aufs Parkett bringen.

Macbeth sind eine Institution in Sachen Heavy Metal ostdeutscher Bauart. Die Band hat nicht nur ihr Verbot durch das damalige DDR-Regime überlebt, sondern gilt, mit einigen Unterbrechungen, als eine der dienstältesten Kapellen im Sektor. Dennoch sind die Herren aus Erfurt kein bisschen müde und bereit, erstmals bei uns aufzulaufen!

Wer sich nach den guten alten Zeiten zurücksehnt, in denen aus Göteborg noch richtig griffiger Melodeath kam, fesselnd, Melodie geladen, nachdenklich und dennoch druckvoll drauf los kesselnd der darf sein musikalisch suchendes Auge gern gen Deutschland wenden. Night In Gales sind eine der dienstältesten deutschen Melodeathbands und stehen in Sound und Produktion ihren großen schwedischen Vorbildern in nichts nach. Zeit, die Band endlich nach Schlotheim zu holen, oder?!

Abwechslungsreiches Songwriting, treibendes Drumming und ein derart keifendes Stimmorgan, dass der Rotz nur so aus den heimischen Boxen schallert. Theotoxin aus Wien haben sich in den letzten Jahren einen inzwischen beachtlichen Status in der Black Metal Szene erspielt, der nicht zuletzt auf gnadenloser Untermauerung durch ausgiebige Touren fußt. Es ist an der Zeit den finsteren Gestalten beim Party.San eine Bühne zu geben.

Crypt Sermon aus Philadelphia sind derzeit eins der heißesten Eisen in Sachen Epic Doom Metal und deren Letztwerk The Stygian Rose wurde nicht grundlos mit dem Titel des Album des Jahres vom Decibel Magazin veredelt. 2025 beim Party.San auflaufend, wird euch der 6er aus den Staaten den Ausdruck „episch“ neu definieren.

Für das Party.San Open Air 2025 können die Tickets ab 149,99 € erworben werden. Tickets gibt es HIER!