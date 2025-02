Deathox: veröffentlichen neue Single und Video zu „My Jail“

Die italienische Thrash-Metal-Band Deathox freut sich, einen neuen Track mit dem Titel My Jail präsentieren zu können. Der Song ist auf dem kommenden Album der Band Hallucinations enthalten, das am 14. März als CD und digital über Backup Studio Records veröffentlicht wird.

My Jail ist ein rasantes Comeback, das Lied läuft schnell und der Text beschreibt das Gefühl, das man hat, wenn man nach einem langen Aufenthalt eine psychiatrische Klinik verlässt. Man fühlt sich schlechter als zuvor, weil man keine Wurzeln hat, man vermisst die flüchtige Sicherheit der dicken Mauern der Klinik, die Medikamente und das Gefühl von Mitgefühl und Kameradschaft, das man mit den anderen Patienten hatte, die einem mit ihren Symptomen und Hoffnungen nahestanden. Das Lied galoppiert so schnell wie das Leben außerhalb der Klinik für diejenigen, die nicht den klaren Verstand haben, um mit dem hektischen Lebensstil der Stadt Schritt zu halten. Der Sound ist stark von der späten Metallica-Zeit und Alben wie 72 Seasons und Hardwired…To Self-Destruct beeinflusst.

Hallucinations ist das zweite Album von Deathox. Band-Mastermind BeKy hat in mehreren Jahren in einer psychiatrischen Klinik Erfahrungen gesammelt und diese in den Platten der Band zusammengeführt. BeKy beschäftigt sich mit Themen wie psychischen Störungen, Selbstverletzungen, Halluzinationen, Psychosen und Depressionen. Situationen, mit denen er in seinem Leben konfrontiert war und die ihm ein großes Bewusstsein für seine Grenzen, seine Stärken und seine Schattenseiten vermittelt haben.

Das Album wurde von BeKy im Backup Studio aufgenommen. Gemischt und gemastert von CreeZ im Blu Room Studio. Artwork, Fotos und Logo von BeKy.

Hallucinations Tracklist:

1. Heavy Shadows

2. Hungry

3. Screaming Whisper

4. No One Talks To Me

5. Black Dust

6. My Jail

7. Broken Life

8. Delusional Disorder

9. Shut Your Mouth

10. Unsustainable

11. Lifeless

Deathox sind:

Alex Framarin – Gesang

BeKy – Gitarre

Alessio Micca – Gitarre

Francesco Gallo – Bass

Cosimo De Nola – Schlagzeug

