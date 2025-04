Deathox: öffnen mit dem neuen Video „No One Talks To Me“ die Türen psychiatrischer Kliniken

Die Turiner Thrash-Metal-Band Deathox präsentiert stolz ein neues Video zum Song No One Talks To Me. Der Track ist Teil des neuen Albums Hallucinations, das am 14. März als CD und digital über Backup Studio Records erschien. Hier geht’s zum Video:

No One Talks To Me beschreibt die Erlebnisse in psychiatrischen Kliniken. Die Einsamkeit und Gleichgültigkeit derer, die Patienten helfen könnten, sich in Wirklichkeit aber nur einem korrupten Gesundheitssystem, dem Geld und dem eigenen Profit verschrieben haben. Medikamente, statt aktives Zuhören, das die Symptome und ihre Bedeutung versteht, werden eingesetzt, um die Patienten zum Schweigen zu bringen. Langsame und harte Riffs enthüllen die Atmosphäre, die Bandleader BeKy an diesen vergessenen Orten erlebte.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: