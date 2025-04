Helloween: kündigen weitere Show in Bochum ihrer Jubiläums-Welttour 2025/2026 an

Es war der Paukenschlag des Jahres 2021: Mit ihrem sechzehnten, selbstbetitelten Album Helloween meldete sich die Hamburger Metal Institution im siebenköpfigen Line-Up zurück und verursachte ein globales Metal-Beben: Das Album knackte souverän die #1 der Charts in Deutschland und Spanien, erreichte top 10 Platzierungen in 10 weiteren Ländern und wurde von Fans sowie Fachwelt gleichermaßen frenetisch gefeiert. 2022 und 2023 ging der Triumphzug live weiter und ließ bei 60 emotionalen Konzerten in 30 Ländern keine Wünsche offen. Unter anderem als Headliner des Wacken Open Airs, bei Shows in Los Angeles, New York, den Monsters Of Rock-Festivals in Südamerika sowie dem ersten ausverkauften Gig im legendären Budokan in Tokio flossen bei über 800.000 Fans und den wiedervereinigten Bandmitgliedern reißende Ströme aus Schweiß und Freudentränen – nachzuerleben auf der am 13. Dezember 2024 erschienenen Live-CD und Blu-ray/DVD Live At Budokan.

Mit diesen Highlights im Gepäck gehen Helloween in ihr Jubiläumsjahr und zelebrieren 40 Jahre Band- und Metalgeschichte. Während Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Dani Löble intensiv am Nachfolger des sensationellen Reunion-Albums arbeiten, kündigten sie parallel eine Jubiläumstour der Superlative an, wie Bassist und Gründungsmitglied Markus Grosskopf erklärt: „Wir haben uns einige großartige Überraschungen für die Fans überlegt und werden neben brandneuen Songs, die zum ersten Mal live auf die Bretter kommen, auch ein paar Tracks aus der Bandhistorie spielen, die man sehr lange nicht mehr live gehört hat. Die Shows werden für uns alle ein fantastisches Erlebnis werden!“

Frontmann Andi Deris ergänzt: „Die kreative Arbeit im Studio macht uns unglaublichen Spaß und das Album verspricht ein absolutes Highlight zu werden – aber nichts auf der Welt ist mit einem Helloween-Konzert vergleichbar: Die Energie unseres Publikums ist einfach unbeschreiblich und wir können es kaum erwarten, endlich wieder mit den Fans Vollgas zu geben. Die kommende Tour wird größer, besser und eindrucksvoller denn je!“

Die Livetermine beginnen am 17.10.25 in Luxemburg und führen Helloween sechs Wochen durch ganz Europa. In den Flightcases befindet sich nicht nur das frische Material des noch unbetitelten neuen Longplayers, sondern auch die Setlists der Erfolgsmetaller von Beast In Black: Als ‚very special guests‘ sind die Finnen ein weiterer Garant für eine Metalparty vom anderen Stern. In der ersten Hälfte 2026 stehen Dates in Asien, Süd- und Nordamerika an, bevor Deutschlands Metalbotschafter Nr. 1 im Sommer ’26 auf den größten Festivals Europas klarstellen werden, dass die ‚glorreichen Sieben‘ ihren Turbo auch nach 40 Jahren noch aus allen Zylindern feuern!

Helloween – 40 Years Anniversary Tour – 2025

Very special guest: Beast In Black

Die deutschen Daten werden präsentiert von: Metal Hammer, Classic Rock, Musix, metal.de und Rock Antenne

17. Oktober LU – Luxemburg, Rockhal

18. Oktober NL – Tilburg, 013

20. Oktober UK – London, Eventim Apollo

22. Oktober FR – Paris, Le Zenith

24. Oktober CZ – Prag, O2 Arena

25. Oktober SK – Zvolen, Tiposbet Arena

26. Oktober HU – Budapest, Papp Laszlo Arena

28. Oktober PL – Katowice, Spodek

30. Oktober DE – Bochum, Ruhrcongress – Zusatzshow neu

31. Oktober DE – Bochum, Ruhrcongress – ausverkauft

01. November DE – Hamburg, Barclays Arena

03. November NO – Oslo, Sentrum Scene

04. November NO – Oslo, Sentrum Scene

06. November FI – Helsinki, Ice Hall

08. November SE – Gothenburg, Partille Arena

13. November PT – Lissabon, Campo Pequeno

15. November ES – Madrid, La Cubierta des Leganes

19. November IT – Mailand, Forum

20. November CH – Zürich, The Hall

22. November DE – Stuttgart, Schleyerhalle – nur noch wenig Tickets