Helloween: starten Jubiläums-Welttour 2025/2026

Die deutschen Rock-Ikonen Helloween sind nicht nur die unanfechtbaren Pioniere des Power Metal, sondern auch für unvergesslichen Konzerte bekannt. Ihr neues Werk Giants & Monsters, das Ende August veröffentlicht wurde, bildet dabei keine Ausnahme und fügt dem unvergleichlichen Erbe der Band ein weiteres packendes Kapitel hinzu. Die Scheibe ist der Nachfolger von Helloweens selbstbetiteltem Nr.-1-Album und wird der 40 Years Anniversary Tour der Band ihren Stempel aufdrücken, die die Kürbisköpfe nach rund zwei Jahren auch live wieder mit ihren Fans in aller Welt vereinen wird. Die Tour, die am 17.10.2025 fulminant in Luxemburg startete, wird Helloween durch ganz Europa und anschließend auch zurück nach Asien sowie Nord- und Lateinamerika führen. Auf dieser erwartet die Metalheads nicht weniger als eine karriereumfassende Setlist, sowie eine brandneue, spektakuläre Bühnenshow. Als „Very Special Guests“ sind während der europäischen Daten die Finnen von Beast In Black ein weiterer Garant für eine Metalparty vom anderen Stern.

Mit diesen Highlights im Gepäck gingen Helloween in ihr Jubiläumsjahr und zelebrieren 40 Jahre Band- und Metalgeschichte. Bei den deutschen Shows gibt es nur noch Tickets für die Zusatzshow in Bochum und in Hamburg!

Helloween – 40 Years Anniversary Tour – 2025

Very Special Guest: Beast In Black

Die deutschen Daten werden präsentiert von: Metal Hammer, Classic Rock, Musix, metal.de und Rock Antenne

22.10.2025 FR Paris – Zénith (Le Villette)

24.10.2025 CZ Prag – O2 Arena *ausverkauft*

25.10.2025 SK Zvolen – Tiposbet Arena

26.10.2025 HU Budapest – Papp László Sportaréna

28.10.2025 PL Kattowitz – Spodek

30.10.2025 DE Bochum – RuhrCongress *Zusatzshow*

31.10.2025 DE Bochum – RuhrCongress *ausverkauft*

01.11.2025 DE Hamburg – Barclays Arena

03.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene*ausverkauft*

04.11.2025 NO Oslo – Sentrum Scene *ausverkauft*

06.11.2025 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

08.11.2025 SE Göteborg – Partille Arena

13.11.2025 PT Lissabon – Campo Pequeno

15.11.2025 ES Madrid – La Cubierta de Leganés *ausverkauft*

16.11.2025 ES Madrid – La Cubierta de Leganés *Zusatzshow*

19.11.2025 IT Mailand – Forum

20.11.2025 CH Zürich – The Hall

22.11.2025 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle *ausverkauft*

2026

06.12.2025 ID Yogyakarta – Jojarockarta

08.12.2025 MY Kuala Lumpur – Zepp

10.12.2025 TW New Taipei – Zepp *neu*

