Rock Hard Festival: verkündet sechs weitere Bands für 2026

Beim Rock Hard Festival läuft das Booking auf Hochtouren. »Wie immer versuchen wir eine aufregende Mischung aus etablierten Dauerbrennern und Bands zu finden, die noch nie im Amphitheater zu Gast waren«, kommentiert Rock Hard-Herausgeber Holger Stratmann den aktuellen Stand bei der Ruhrpott-Institution.

Zu den beliebtesten Bands der Dortmunder Redaktion gehören ohne Zweifel Armored Saint. Die sympathischen Kalifornier servieren ihren von Judas Priest und Iron Maiden beeinflussten Classic Metal diesmal 90 Minuten lang – und mit garantiert guter Laune!

Melodischen Death Metal gibt es selten besser als von den Göteborg-Originalen Dark Tranquillity. Motörhead-Drummer Mikkey Dee hält das musikalische Vermächtnis von Lemmy Kilmister lebendig, während Gus G. & Ronnie Romero selbstredend Songs von Black Sabbath, Ozzy Osbourne und Rainbow im Programm haben. Coroner werden neben zahlreichen Prog-Thrashern ihrer Hochphase die von Rock Hard soeben gekürte „Platte des Monats“, Dissonance Theory, vorstellen.

Ein ganz anderes Kaliber ist die neu formierte Hamburger Anarcho-Legende Slime. Ihr aktuelles Album 3!+7hoch1 gilt unter Fachleuten als ihr bestes!

Auch auf die neue Besetzung von Lucifer mit Rosalie Cunningham und Coralie Baier (Atlantean Kodex) darf man gespannt sein. Die britischen Traditionsmetaller Wytch Hazel stehen ebenso zum ersten Mal auf der Bühne des Amphitheaters wie die norddeutschen Düstermetaller Nailed To Obscurity. Von den US-Thrashern Hirax und den britischen Okkultrockern Angel Witch werden hingegen Klassiker aus den Achtzigern erwartet. Und für jugendliche Energie sorgen die Todesdänen Neckbreakker.

So kann’s weitergehen. Der Vorverkauf ist eröffnet.

Bisher bestätigte Bands:

Armored Saint

Dark Tranquillity

Mikkey Dee with friends playing Motörhead classics

Coroner

Slime

Lucifer

Angel Witch

Gus G. + Ronnie Romero

Hirax

Wytch Hazel

Nailed To Obscurity

Neckbreakker

+ zehn weitere Highlights

Die 3-Tages-Tickets kosten 155.- Euro inklusive aller Gebühren.

Ticketlink: https://shop.rockhard.de/de-de/rock-hard-festival

Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.

Digital-Tickets (print-at-home) gibt es bei Stagedates: www.stagedates.com

Und warum nicht einen Tag länger bleiben? Wer das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot des Ruhrgebiets näher kennenlernen möchte, wirft vielleicht mal einen Blick in die Empfehlungen der Rock-Hard-Redaktion: Shops, Clubs, Bars und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack…

www.rockhard.de/rhfestival/info/in-der-region