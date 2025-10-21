Keep It True Festival XX VI April 2026: Magnum als finale Bandankündigung

Das Billing für das Keep It True Festival XXVI vom 23.04. bis zum 25.04.2026 in der Tauberfrankenhalle, Lauda-Königshofen, ist vollständig. Hier das Statement des Veranstaltungsteams:

„Wir sind mehr als stolz darauf, die letzte Band für das Keep It True Festival 2026 ankündigen zu können – und sie ist nichts weniger als legendär: Magnum werden sich dem Line-Up als Co-Headliner anschließen und am Samstag, dem 25. April 2026, ein komplettes Headliner-Set spielen.

Seit über fünf Jahrzehnten sind Magnum eines der Kronjuwelen des britischen Epic Hard Rock – eine Band, deren hymnisches Songwriting, reichhaltige Atmosphäre und die unverwechselbare Stimme von Bob Catley die Herzen von Hard Rock- und Metal-Fans auf der ganzen Welt berührt haben. Alben wie On A Storyteller’s Night, Vigilante und Chase The Dragon bleiben zeitlose Monumente der Kunst und Leidenschaft.

Dieser besondere Auftritt wird auch eine Hommage an den verstorbenen, großartigen Tony Clarkin sein – das Mastermind, Gitarrist und die kreative Seele hinter Magnum. Seine Vision und Musik haben Generationen unauslöschlich geprägt, und mit tiefem Respekt und Rührung ehren wir sein Vermächtnis auf der Keep It True-Bühne.

Bereite dich auf eine unvergessliche Nacht voller Melodien, Majestät und Emotionen vor. Die Tickets gehen bereits zur Neige, weniger als 15 % sind noch übrig und sind zu bekommen bei:

www.keep-it-true.de/tickets

Vielen Dank an alle für eure hervorragende Unterstützung, ohne euch sind wir nichts

Oli und die KIT-Crew“

Das finale Billing sieht wie folgt aus: Triumph Of Death, Venom, Magnum, Trouble, Sancturary, Totális Metal, Mortal Sin, Tormentor, Earthshaker, Ruffians, Amulance, Elixir, Muro, Black Sword Thunder Attack, Panzer, Dragon, Saints‘ Anger, Violet, Hell Freezes Over, Eaglewing, Asedio, Zepter, Morbid, Blackylst, Cruel Force, Templar