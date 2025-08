Keep It True XXVI: Triumph Of Death performing Hellhammer & Celtic Frost

Der erste Headliner für das Keep It True Festival 2026 am 24. und 25.04.2026 in Lauda-Königshofen steht fest.

Hier das Statement des Festivalteams:

“Tom Gabriel Warriors Triumph Of Death sind beim Keep It True 2026!

Performing Hellhammer und frühe Celtic Frost Songs!

Wir sind stolz darauf, einen ganz besonderen Auftritt auf dem Keep It True 2026 ankündigen zu können:

Triumph Of Death

Die offizielle Hommage an das frühe Vermächtnis von Tom Gabriel Warrior, dem Gründer von Hellhammer und Celtic Frost.

Auf dem KIT 2026 werden Triumph Of Death wie erwartet ein Set aus rohem, ursprünglichem Hellhammer-Material entfesseln – aber dieses Mal werden sie tiefer in den Abgrund gehen: Zum ersten Mal werden sie eine Auswahl früher Celtic Frost-Songs in ihre Live-Performance aufnehmen!

Tom Gabriel Warrior:

„Seitdem Triumph Of Death im November 2021 auf das Keep It True Rising Festival eingeladen wurden, um dort zu spielen und das fantastisch engagierte Publikum zu erleben, haben wir uns alle gewünscht, eines Tages noch einmal dort auf der Bühne zu stehen. Wir freuen uns daher sehr, dass Oliver Weinsheimer uns eingeladen hat, mit Triumph Of Death beim Keep It True 2026 aufzutreten. Und natürlich erfüllen wir auch gerne Olivers persönlichen Wunsch, dass wir eine kleine Handvoll sehr früher Celtic Frost-Songs in unser Set aufnehmen.“

Von der chaotischen Aggression von Hellhammer bis zum bahnbrechenden Sound der frühen Celtic Frost ist dieser besondere Auftritt eine seltene Gelegenheit, die Morgendämmerung des extremen Metal mitzuerleben.

Wir fühlen uns geehrt, eine wahre Legende des Undergrounds bei Keep It True 2026 begrüßen zu dürfen:

Die Tickets gehen bereits zur Neige, weniger als 20 % sind noch übrig, die über den unten angefügten Link erhältlich sind:

www.keep-it-true.de/tickets

Vielen Dank an alle für eure hervorragende Unterstützung, ohne euch sind wir nichts

Oli und die KIT-Crew“

Die bisher bestätigten Bands: Triumph Of Death, Trouble, Sancturary, Totális Metal, Mortal Sin, Tormentor, Earthshaker, Ruffians, Amulance, Elixir, Muro, Black Sword Thunder Attack, Panzer, Dragon, Saints‘ Anger, Violet, Hell Freezes Over, Eaglewing, Asedio, Zepter, Morbid, Blackylst, Cruel Force, Templar