Interview mit Totengott (german version)

Artist: Totengott

Herkunft: Asturias, Spanien

Genre: Death Metal, Doom Metal, Gothic Metal, Extrem Metal

Label: Hammerheart Records

Link: https://www.facebook.com/bandtotengott

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – José Enrique (Chou) Saavedra

Bass, Hintergrundgesang – Nacho Bernaldo

Schlagzeug, Hintergrundgesang – Jose Mora

Im Sommer hatte ich das Vergnügen, ein Review (hier) zum Album Beyond The Veil der Spanier Totengott machen zu dürfen. Das Album hatte mich so geflasht, dass ich die Band anschrieb mit der Bitte, mir die zwei Vorgängeralben auch zu schicken. Dabei entwickelte sich die Idee, mit Totengott ein Interview zu machen. Nun ist es endlich so weit, dass das Interview, welches ich mit Drummer Jose Mora geführt habe, veröffentlicht werden kann! Wer Lust hat, kann nun mehr über Totengott erfahren!

Time For Metal / Juergen Simon

Hallo, vielen Dank, dass ich ein Interview mit euch führen darf. Soweit ich gelesen habe, basiert euer Bandname auf dem letzten Song von Celtic Frost. Bezeichnenderweise habt ihr zunächst den Weg als Celtic Frost-Tributeband gewählt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?

Totengott / Jose Mora

Hallo, Jose Mora hier! Die Idee, eine Setlist mit Coverversionen von Celtic Frost live aufzuführen, war fast ein Witz. Wir lieben die Musik von Tom Warrior, seit wir Kinder waren, also begannen wir, dies nur zum Spaß zu tun, ohne Erwartungen, außer ein paar Shows zu spielen. Doch mit der Zeit wurde es etwas ernster. Wir haben uns entschieden, den Namen Totengott aus unserer Cover-Zeit beizubehalten, weil das Konzept eines „Totengottes“ perfekt zu unserem Sound passt. Es ist eine kraftvolle, universelle Figur, die in vielen Kulturen auftaucht und unserer Identität Tiefe verleiht.

Time For Metal / Juergen Simon

War es schwierig, eine Tributeband für eine solche Institution von Celtic Frost zu sein? Was war der Zustrom/die Reaktion des Publikums in dieser Zeit?

Totengott / Jose Mora

Für uns war die Entscheidung, Celtic Frost zu covern, einfach; wir liebten die Band und hörten sie schon seit unserer Kindheit. Wir kannten die meisten Lieder bereits auswendig, daher ging es beim Erlernen mehr darum, die richtigen Noten noch einmal zu überprüfen, als die Liedstrukturen oder Arrangements herauszufinden. Wir waren mit ihnen unglaublich vertraut. Die Reaktion des Publikums war gemischt. Einige Leute verstanden genau, was wir taten und warum, und denen gefielen die wenigen Shows, die wir mit dieser Setlist spielten. Andere waren von Anfang an keine Fans von Celtic Frost und hatten daher natürlich auch kein großes Interesse an uns.

Time For Metal / Juergen Simon

Habt ihr Tom G. Warrior jemals persönlich getroffen, kennt er euch? Ich traf ihn zuletzt beim Prophecy Fest vor zwei Wochen in der Balver Höhle mit seiner anderen Band Triptykon. Mit Triumph Of Death hat er nun so etwas wie eine Celtic Frost-Tributeband, obwohl man das nicht wirklich sagen kann, da er selbst der Kopf von Celtic Frost war.

Totengott / Jose Mora

Ich hatte die Gelegenheit, kurz mit ihm bei Roadburn 2019 zu sprechen, nur wenige Stunden, bevor Triptykon Requiem mit einem Orchester aufführten. Er war nett und höflich, aber ich wollte ihn wegen Totengott nicht bedrängen, also haben wir nicht darüber gesprochen. Dennoch weiß er wahrscheinlich, dass wir existieren und hoffentlich versteht er unsere Herkunft.

Time For Metal / Juergen Simon

Wann seid ihr auf die Idee gekommen, die Tributeband zu beenden und eigene Songs zu machen? Wer ist bei euch der Songwriter oder sind alle Bandmitglieder beteiligt?

Totengott / Jose Mora

Es ging alles ziemlich schnell. Wir spielten die Celtic Frost-Setlist etwa ein Jahr lang und spielten einige Shows, hauptsächlich in unserer Gegend. Schon bald waren wir bereit, unsere eigene Musik zu schreiben. Die Band klang großartig und wir hatten eine starke persönliche Verbindung, daher schien es der offensichtliche nächste Schritt zu sein. Was den Schreibprozess betrifft, so stammt das meiste Material aus Home-Demos (die von Chou erstellt wurden), die wir dann online teilten und diskutierten. Schließlich kamen wir drei in unserem Proberaum zusammen, um jedes Stück zu arrangieren und fertigzustellen.

Time For Metal / Juergen Simon

2017 habt ihr euer Debütalbum Doppelgänger veröffentlicht, dem zwei Jahre später The Abyss folgte. Fünf qualvolle und von einer Epidemie erfüllte Jahre später habt ihr nun euer drittes Album veröffentlicht, Beyond The Veil. Den Status einer richtigen unabhängigen Band habt ihr also längst erreicht. Allerdings kann man die Einflüsse, die Celtic Frost hinterlassen hat, nicht leugnen, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Ist das jedoch ein Punkt, den euch einige Fans oder Kritiker vorwerfen könnten?

Totengott / Jose Mora

Die meisten Rückmeldungen und Bewertungen, die wir erhalten, sind positiv oder sehr positiv, was fantastisch ist. Natürlich mögen manche Leute unseren Sound nicht oder haben das Gefühl, dass wir unseren Haupteinflüssen zu ähnlich sind. Ich stimme dem nicht unbedingt zu, aber die Meinung jedes Einzelnen ist gültig und wir freuen uns, sie alle zu hören. Wie du bereits erwähnt hast, können wir den Einfluss von Celtic Frost nicht leugnen, wenn man bedenkt, wie die Band gegründet wurde. Aber wenn du mich fragst, denke ich, dass unser Sound auch von vielen anderen Einflüssen geprägt ist: Bathory, Voivod, Dead Can Dance, Obituary, Conan – sogar Pink Floyd, Penderecki und Sisters Of Mercy! Wenn du genau hinhörst, wirst du Hinweise auf all diese großartigen Künstler hören. Wir sind sehr vielseitige Musikhörer, und ich glaube, das spiegelt sich in unserer Musik wider.

Time For Metal / Juergen Simon

Was ihr macht, ist natürlich Extreme Metal. Diese Genrebezeichnung ist sehr beliebt, wenn man die Musik nicht unbedingt einem bestimmten Genre zuordnen kann. Wie würdest du eure Musik beschreiben?

Totengott / Jose Mora

Wir glauben nicht an Etiketten oder das Festhalten an bestimmten Stilen. Wie du bereits erwähnt hast, versuchen wir nicht, uns in ein bestimmtes Genre einzufügen – wir genießen eine große Vielfalt an Musik und wollen einfach nur Musik machen, die uns wirklich gefällt. Die Leute haben unseren Stil Doom, Death Doom, Thrash, Black Doom, Gothic, Dark Metal genannt … aber ich mache mir darüber keine großen Gedanken. Mir gefällt tatsächlich, wie Hammerheart unsere Musik beschreibt, als „genrewidrige Dunkelheit“. Für uns dreht sich alles um die Musik selbst, und Musik kann großartig sein, ohne sich über Labels Gedanken zu machen.

Time For Metal / Juergen Simon

Ich bin erst recht spät auf euch aufmerksam geworden. Erst mit dem dritten Album Beyond The Veil, zu dem ich eine Rezension machen durfte. Beyond The Veil hat mich sofort beeindruckt und ich musste sofort die beiden anderen Alben auf Vinyl bei euch persönlich bestellen. Vielen Dank, dass das so gut geklappt hat. Seht ihr bei Beyond The Veil Unterschiede oder Entwicklungen im Vergleich zu den Vorgängern oder würdet ihr sagen, dass ihr einem vorgegebenen Weg folgt?

Totengott / Jose Mora

Zunächst einmal vielen Dank für deinen Support! Wir haben viele Leute gesehen, die genau das getan haben, was du getan hast – sie haben uns durch Beyond The Veil entdeckt und haben sich dann unsere früheren Arbeiten angesehen. Dafür sind wir allen sehr dankbar! Um deine Frage zu beantworten: Ja, ich denke, Beyond The Veil markiert eine klare Weiterentwicklung unseres Sounds. Die Songs sind im Allgemeinen kürzer und direkter, mit mehr Atmosphäre, klarem Gesang, Orchesterarrangements und hier und da sogar einigen Industrial-Einflüssen – und das alles, ohne unsere klassischen Metal-Wurzeln aufzugeben. Wir glauben, dass es sich um eine abwechslungsreiche Sammlung von Songs handelt, die jeder zu schätzen wissen wird, der sich für dunkle, extreme Musik interessiert.

Time For Metal / Juergen Simon

In meiner Rezension zu Beyond The Abyss habe ich den letzten Song The Golden Crest mit den Teilen The Ritual, The Curse, The Path und The Light als Opus Maximus beschrieben. Ein Lied, das mich wirklich berührt. Der Song ist 13:33 Minuten lang. Ist die Länge des Songs ein Zufall oder steckt etwas Okkultes dahinter? Hast du einen „Lieblingssong“ auf dem Album?

Totengott / Jose Mora

Die Dauer von The Golden Crest ist reiner Zufall – daran ist nichts obskur oder verborgen. Natürlich haben wir unsere Favoriten und The Golden Crest ist einer davon. Es präsentiert unseren charakteristischen tiefen, orchestral-epischen Sound mit einer langen Struktur, die wirklich aufbaut. Es ist definitiv einer der Höhepunkte des Albums. Ich mag auch die Atmosphäre in The Architect und die heftige Intensität von Necromancer sehr. Das Tolle an der Vielfalt des Albums ist, dass jeder Hörer seine eigenen Favoriten hat.

Time For Metal / Juergen Simon

Für mich steht Beyond The Abyss ganz, ganz oben auf meiner Liste des Jahres. Wie wurde es ansonsten von Kritikern und Fans aufgenommen? Bist du insgesamt zufrieden mit dem Album und wie es angenommen wird?

Totengott / Jose Mora

Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des neuen Albums. Die meisten Rezensionen waren sehr positiv und dank der Bemühungen von Hammerheart Records erreichen wir mehr neue Hörer als je zuvor und verzeichnen großartige Verkäufe. Auch mit der künstlerischen Seite sind wir äußerst zufrieden – vom Sound über das Artwork bis hin zum Gesamtkonzept. Es ist definitiv unser bisher bestes Album.

Time For Metal / Juergen Simon

Können die Fans auf eine Live-Performance hoffen oder habt ihr diese Songs bereits auf Konzerten gespielt?

Totengott / Jose Mora

Wir werden bei unseren kommenden Konzerten viel Material vom neuen Album spielen. Der größte Teil des Sets wird auf diesen neuen Songs basieren, obwohl wir auch noch einige Titel unserer ersten beiden Alben spielen werden. Bereits vor der Veröffentlichung des Albums hatten wir The Architect und Marrow Of The Soul während unserer Tour mit Master Ende 2023 live aufgeführt.

Time For Metal / Juergen Simon

Können Fans außerhalb Spaniens hoffen, euch bald live zu sehen? Wenn ihr in Deutschland seid, müsst ihr mich unbedingt kontaktieren!

Totengott / Jose Mora

Das ist unser Plan! Wir haben eine Show in Portugal, die bald bekannt gegeben wird, und wir arbeiten auch an einigen europäischen Terminen für 2025. Hoffentlich bekommen wir die Chance, in deiner Region aufzutreten.

Time For Metal / Juergen Simon

Das ist mir gerade eingefallen: Support für Triptykon oder Triumph Of Death wäre auf jeden Fall großartig, oder!?

Totengott / Jose Mora

Das wäre fantastisch! Durch das Supporten größerer Acts könnten wir vor einem Publikum auftreten, das sich für unsere Musik interessieren würde und wir bekämen dadurch möglicherweise neue Fans. Natürlich würde das Publikum von Triptykon oder Triumph Of Death wahrscheinlich verstehen, was wir tun, und es hoffentlich genießen. Wir hoffen, dass ein Veranstalter darüber nachdenkt, dies für die Zukunft zu organisieren!

Time For Metal / Juergen Simon

In meiner Rezension habe ich auch geschrieben: „Möge der Totengott mit dem spanischen Trio sein.“ In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch bald live zu sehen. Abschließend hast du die Möglichkeit, etwas zu sagen, was noch nicht angesprochen wurde. Natürlich kannst du Opa und Oma grüßen oder mir und den Fans etwas Mystisches über Beyond The Veil erzählen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.

Totengott / Jose Mora

Vielen Dank für dein Interesse an der Band, deine Unterstützung und für das Interview. Das bedeutet uns sehr viel! Wir hoffen, euch alle irgendwann in der Zukunft unterwegs zu sehen. Mach weiter so!