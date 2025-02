Cancer: melden sich mit neuem Album „Inverted World“ zurück, das am 25.04. veröffentlicht wird

Seit über 35 Jahren liefern die britischen Death-Metal-Legenden Cancer eine der brutalsten und kompromisslosesten Musikrichtungen des Genres.

Jetzt kehren sie mit Inverted World zurück, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger des 2018er Albums Shadow Gripped. Das Album, das am 25. April über Peaceville Records veröffentlicht wird, verspricht eine Rückkehr zu ihrer charakteristischen Mischung aus zackigem Riffing, gutturalem Gesang und unerbittlicher Aggression. Erwarten Sie eine düstere und viszerale Reise in die Dystopie, Korruption und existenziellen Horror.

Gründungsmitglied und Sänger John Walker über das neue Album: „I started writing the new material shortly after the Covid lockdowns. I nearly always usually start the writing process by basically fooling around on the guitar, then after a while riffs start to turn into musical ideas. The lyrics, I tend to spend some time thinking about a concept and then I pick the vocabulary appropriate to the idea. Inspiration comes from what’s happening and what has happened in the world and curious tales that interest me. This album is the bands seventh full length release and I feel very fortunate at my age to still be able to do it, mixed by V. Santura I’m super happy with how it’s turned out.“

Die Death-Metal-Titanen Cancer traten vor über 35 Jahren in die britische Extrem-Metal-Szene ein und erspielten sich in der Anfangsphase ihrer Karriere schnell eine starke weltweite Anhängerschaft, vor allem durch die Veröffentlichung des legendären Debüts To The Gory End, dem rasch das ebenso verehrte Album Death Shall Rise folgte, auf dem vor allem der Death-Metal-Maestro James Murphy an den Leadgitarren zu hören war. Mit dem Nachfolgewerk The Sins Of Mankind ging es für die Band weiter bergauf, was zu einem Engagement beim Major-Label EastWest unter Warner Music führte.

2018 kehrte die Band nach einer langen Zeit der Inaktivität zurück, um ihr Comeback und das Peaceville-Debüt Shadow Gripped zu veröffentlichen, das das ursprüngliche Kerntrio zum ersten Mal seit 1995 wieder zusammenbrachte, um die glorreichen Tage von einst zu würdigen; wilde, Thrash-getränkte, todbringende Oden an das Makabre, die sowohl bei alten Fans als auch bei einer neuen Generation von Death-Metal-Verrückten Anklang fanden.

In einem Jahr, das auch den 35. Jahrestag des Genre-Klassikers To the Gory End markiert, führt Gründungsmitglied und Sänger/Gitarrist/Songwriter John Walker ein neu formiertes Quartett an, um mit Inverted World das siebte Album von Cancer zu veröffentlichen. Inverted World ist ein unerbittlicher Angriff mit meisterhaftem Songwriting und brutalen Hooks. Es erforscht die dunkle und düstere Welt der Manipulation und Barbarei in Vergangenheit und Gegenwart, mit Themen, die sich auf schattenhafte Entitäten und Sektenmentalitäten beziehen, einschließlich der Gehirnwäsche von Menschen, um sie gefügig zu machen, und der Bewaffnung von Religion. Und als besonderes Schmankerl für die Fangemeinde der Band lässt der Track Corrosive auch die altbekannte Geschichte des Säurebad-Mörders wieder aufleben.

Inverted World wurde im The Empty Hall Studio mit Simón Da Silva aufgenommen und von V. Santura (Triptykon, Obscura, Pestilence, Dark Fortress etc.) im Woodshed Studio gemixt.

Inverted World wird auf limitiertem lila Vinyl, schwarzem Vinyl, CD und digital veröffentlicht. Die Vinyl-Editionen enthalten eine bedruckte Innenhülle mit den vollständigen Texten. Die CD-Edition enthält ein 12-seitiges Booklet mit den vollständigen Texten.

