Dark Funeral am 25.01.2025 im Hellraiser Leipzig

Eventname: Let The Devil In Europa Tour 2025

Headliner: Dark Funeral

Weitere Bands: Kami No Ikari, Fleshgod Apocalypse, Ex Deo

Ort: Hellraiser, Leipzig

Datum: 25.01.2025

Genre: Black Metal, Death Metal

Link: https://www.darkfuneral.se

Am 25. Januar 2025 versammelt sich die Black-Metal-Gemeinde im Hellraiser in Leipzig, um einen der heißesten Acts der Szene zu erleben: Dark Funeral. Die schwedische Schwarzmetaller-Legende, die seit ihrer Gründung im Jahr 1993 für ihre aggressive Musik und ihre düstere Ästhetik bekannt ist, bringt das schwarze Blut der Fans zum Kochen. Im Publikum sieht man viele typische Black Metalheads. Einige Kutten, Nieten und sogar so manches Corpse Paint strömen in die Halle, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern. Die Vorfreude ist greifbar, denn Dark Funeral haben kürzlich angekündigt, dass sie an einem neuen Album arbeiten, das für Ende 2025 geplant ist. Diese Neuigkeit lässt die Erwartungen an den Abend zusätzlich steigen.

Bevor Dark Funeral die Bühne betreten, sorgen die Vorbands für ordentlich Stimmung. Den Anfang machen Kami No Ikari, die mit ihrem einzigartigen Mix aus Black Metal und japanischen Einflüssen sofort die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Ihr Auftritt stimmt die Menge hervorragend ein. Es folgen Fleshgod Apocalypse, die mit ihrem orchestralen Death Metal und beeindruckenden Bühnenpräsenz die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Die Kombination aus brutalen Riffs und symphonischen Elementen schafft eine epische Atmosphäre, die viele im Publikum mitreißt. Die Band zeigt, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch visuell ein Erlebnis bietet, und sorgt für eine Steigerung der Stimmung. Einige der heutigen Besucher sind offensichtlich auch oder wegen Fleshgod Apocalypse gekommen. Als dritte Vorband betreten Ex Deo die Bühne, die mit ihrem historischen Konzept und dem kraftvollen Sound das Publikum erneut fesseln. Die Band, die sich mit römischer Mythologie beschäftigt, überzeugt sowohl musikalisch als auch thematisch. Eine gute Mischung aus melodischem Death Metal und epischen Arrangements sorgt für eine perfekte Überleitung zu Dark Funeral.

Als die Lichter im Hellraiser schließlich ausgehen, das Intro ertönt und Dark Funeral die Bühne betreten, kocht die Menge im Hellraiser. Sänger Heljarmadr hüllt sich anfangs noch in einen Mantel und steht recht angewurzelt am Mikrofon. Währenddessen heizen die anderen Mitglieder wie Gitarrist und Gründungsmitglied Lord Ahrimann dem Publikum ordentlich ein. Die Gitarrenriffs zum ersten Song des Auftritts, Nosferatu, hallen durch den Raum und die Menge reagiert mit frenetischem Applaus und Headbanging. Die dröhnenden Drums und die rasiermesserscharfen Gitarren lassen die Wände des Hellraiser erbeben und schaffen eine Atmosphäre, die so herrlich düster ist, wie es die Black-Metal-Fans mögen. Auf der Setlist steht ein bunter Mix aus Klassikern wie Unchain My Soul oder Songs aus dem aktuellen Album Let The Devil In. Dark Funeral sorgen für eine ausgelassene Stimmung, die keine Wünsche offenlässt. Mit einem Outro beenden Dark Funeral ihr heutiges Set. Ein Konzert von Dark Funeral ist ein absolutes Muss für jeden Black-Metal-Fan. Die Band beweist einmal mehr, dass sie zu den besten und legendärsten Vertretern des Genres gehört und lässt die Zuschauer mit der Vorfreude auf das kommende Album und die nächsten Liveshows zurück. Ein unvergesslicher Abend, der die Dunkelheit in all ihren Facetten feiert.