Celestial Scourge: veröffentlichen Debütalbum „Observers Of The Inevitable“ am 28.02.2025

Das heiß erwartete Debütalbum Observers Of The Inevitable der norwegischen Death-Metal-Band Celestial Scourge erscheint diesen Freitag und feiert seine exklusive Premiere bei Toilet Ov Hell!

Taucht ein in die erbarmungslose Brutalität und die düstere Komplexität ihres neuesten Werks – jetzt im exklusiven Stream, bevor das Album offiziell veröffentlicht wird: https://toiletovhell.com/exclusive-album-premiere-celestial-scourges-observers-of-the-inevitable/

Das Album erscheint am 28.02.2025 über Time To Kill Records!

Nach ihrer explosiven Debüt-EP Dimensions Unfurled aus dem Jahr 2023 ist die Band bereit, ihren Sound auf die nächste Stufe zu heben. Macht euch bereit für eine klangliche Reise, die die Grenzen des technischen Death Metal in unerforschte kosmische Dimensionen sprengt!

Tracklist:

1. The Advent Of Deities

2. Vessels

3. Exterminated

4. Wandering Waste Of Oxygen

5. Insectoid Evisceration

6. The Optic Chiasm

7. Assembling Deformities

8. Ancient Forms