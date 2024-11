Storm Seeker: veröffentlichen erste Single und Video „Set The Sails“ des gleichnamigen Albums

Set The Sails! Diesen Titel trägt auch die erste Single, die der neue Sänger Sean Graham mit Storm Seeker eingesungen hat. Der Song bereitet die Bühne mit einer Geschichte so alt wie die Seefahrt selbst – von Aufbruch, Abenteuer und Entbehrungen. Der Auftakt zu einer Reise, die Heldenmut verlangt und Freiheit verspricht.

Das gleichnamige neue Album Set The Sails erscheint am 14. März 2025 als Digipak, Vinyl und limitierte Fanbox. Album und Tickets jetzt vorbestellen: https://www.nocut.shop/de/storm-seeker-set-the-sails

Wer bei Storm Seeker anheuert, darf weder Tod noch Klabautermann fürchten. Entweder, du hältst der mitreißenden Strömung aus mehrstimmigen Chören, harten Gitarrenriffs und betörenden Klängen von Drehleier und Flöten stand – oder sie spült dich erbarmungslos fort. Das Leben zwischen Hängematten und Rumfässern auf den unteren Decks ist nun einmal so unberechenbar und rau wie es frei und voller Abenteuer ist. Und damit wie gemacht für Sean Graham.

Dessen Mutter stammte aus einem kleinen Dorf an der schottischen Westküste. Seinen Vater, einen gebürtigen Kölner, verschlug es nach Edingburgh, wo er sich Hals über Kopf in die temperamentvolle Lady verliebte. Kein Jahr später wurde Sean Graham in einen klassischen Arbeiterhaushalt hineingeboren.

Sein Leben eine einzige aufregende Reise. Die Familie zog häufig um, und so wuchs Sean in verschiedenen Städten in Schottland und Deutschland auf, die nächste Kneipe nie weit entfernt. Dort, zwischen Pints, Klampfen und Seemannsgarn, geprägt von den Geschichten und Liedern seiner schottischen Heimat, der Verbundenheit zur See und der unerschütterlichen rheinischen Frohnatur seines Vaters, fand er zur Musik – und schließlich zu Storm Seeker.

Denn die Geschichte wollte es, dass in einer Hafenkneipe in Neuss zusammenkam, was zusammengehört. Wobei am Anfang ein längerer Streit darüber ausgetragen werden musste, ob ein Binnenhafen wie Neuss überhaupt über eine anständige Hafenkneipe verfügen kann. Nach einigem Hin und Her wurde man sich am Ende aber einig, dass es bei ausreichender Qualität von Getränken und Gesellschaft irrelevant sei, ob man sich in einem Hafen adäquater Form befand. Und so verließ Sean Graham diese Kneipe als neues Mitglied von Storm Seeker.

Zurück blieben eine gepfefferte Rechnung, die eingerahmt über der Theke ihren Platz fand – und eine kleine Plakette aus Messing mit dem Hinweis, dass Schlittenrennen im Innenbereich der Gastronomie nicht gestattet seien …

Mit seiner ebenso kraft- wie gefühlvollen Stimme wird Sean Graham den Kurs der fünfköpfigen Nautic Force künftig prägen. „Wer auch nur entfernt etwas von Seemannsgarn, Abenteuern und den Geschichten des rauen Nordens hält, darf sich freuen auf alles, was unsere gemeinsame Zukunft bereithält“, verspricht der Sänger. Set the Sails – setzt die Segel, lautet das Kommando!

Wer die Naturgewalt der Nautic Force schon vor Albumrelease live erleben will: Ab dem 31. Oktober stechen Storm Seeker als Support von dArtagnan in See, um eine Feierstimmung zu verbreiten, wie es wohl nur jene können, die damit rechnen müssen, von ihren Abenteuern auf den Weltmeeren nicht zurückzukehren. Also Leinen los und Set the Sails!

Support für dArtagnan:

21.11.2024 Heidelberg – halle02

22.11.2024 Dortmund – WinterLights

23.11.2024 Kiel – Die Pumpe

14.03.2025 Frankfurt – Batschkapp

15.03.2025 Stuttgart – LKA-Longhorn

21.03.2025 Saarbrücken – Garage

22.03.2025 Köln – Carlswerk Victoria

27.03.2025 Wien – Simm City

28.03.2025 München – Backstage Werk

29.03.2025 Nürnberg – Löwensaal

17.04.2025 Osnabrück – Rosenhof (Blaudonnerstag w/ Mr. Hurley & Die Pulveraffen)

Set The Sails Tour 2025:

Präsentiert von: metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut

20.09.2025 Leipzig – Naumanns

26.09.2025 Hannover – Musikzentrum

27.09.2025 Hamburg – Logo

02.10.2025 Kiel – Die Pumpe (Roter Salon)

03.10.2025 Osnabrück – Bastard Club

04.10.2025 Mülheim – Phönix Club

10.10.2025 Berlin – Cassiopeia

11.10.2025 Dresden – Puschkin

18.10.2025 Bremen – Tower

… weitere Termine folgen!

Über Storm Seeker:

Spätestens seit dem Release ihrer EP Pirate Scum im Jahr 2016 sind Storm Seeker dabei, die Bühnen im In- und Ausland mit ihrer außergewöhnlichen musikalischen Mischung aus klassischem Metal und folkigen Melodien zu erobern. Nach dem Release ihres Debütalbums Beneath In The Cold im Mai 2019 gewannen Storm Seeker durch einen stürmischen Festivalsommer an Erfahrung, Expertise und sicher auch Trinkfestigkeit. Im Frühjahr 2020 wechselten Storm Seeker zu NoCut Entertainment. Trotz vielerorts geschlossener Häfen trotzte die verschworene Nautic Force gemeinsam mit Mono Inc. der drohenden Flaute. Im Januar 2021 erschien das zweite Album Guns Don’t Cry, kurz danach legte die fünfköpfige Crew mit ihrem ersten Akustikalbum Calm Seas Vol. 1 nach. Im April 2023 folgte das Album Nautic Force. Mit dem neuen Sänger Sean Graham an Bord sind Storm Seeker nun gewappnet für weitere musikalische Abenteuer. Set the Sails!

Line-Up:

Sean Graham: Lead Vocals

Olaf Abor: Drums, Vocals

Fabi Tunes: Hurdy Gurdy, Recorder, Vocals

Ughar der schrecklich Durstige: Keyboards, Accordion

Paulie Docs: Guitar, Vocals

