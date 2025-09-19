Storm Seeker: präsentieren „I’m Gonna Be (500 Miles)“ mit Video

Die Piraten-Folk-Metal-Band Storm Seeker liefert ein temperamentvolles Cover von I’m Gonna Be (500 Miles) von The Proclaimers!
Angetrieben von Drehleier- und treibenden Gitarrenriffs verwandelt diese energiegeladene Wohlfühlhymne den Klassiker in eine Metal-Party: Perfekt abgestimmt auf ihre Set The Sails-Tour.
Die Single wird begleitet von einem mitreißenden Musikvideo:
Aufgenommen wurde es beim diesjährigen MPS Luhmühlen, wo auch andere bekannte Gesichter fröhlich mit einstimmen.
Unter anderem dArtagnan, Heavysaurus und Mr. Hurley Und Die Pulveraffen.
Seid dabei, wenn Storm Seeker wieder die Bühnen erobern!
Storm Seeker – Set The Sails Tour 2025
presented by metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut
Special guest: Waldkauz
18th September 2025 Wien (AT) – Szene
19th September 2025 München – Backstage Halle
20th September 2025 Leipzig – Naumanns
26th September 2025 Hannover – Musikzentrum
27th September 2025 Hamburg – Logo
2nd October 2025 Kiel – Die Pumpe (Roter Salon)
3rd October 2025 Osnabrück – Westwerk
4th October 2025 Mülheim – Phönix Club
9th October 2025 Nürnberg – Hirsch
10th October 2025 Berlin – Cassiopeia
11th October 2025 Dresden – Puschkin
16th October 2025 Saarbrücken – Garage
17th October 2025 Köln – Club Volta
18th October 2025 Bremen – Tower
23th October 2025 Wiesbaden – Kesselhaus
24th October 2025 Stuttgart – Wizemann Club
25th October 2025 Ede (NL) – Astrant