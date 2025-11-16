dArtagnan: kündigen „Helden & Hymnen Tour 26“ an

Es ist kaum zu glauben: Seit zehn Jahren ziehen dArtagnan mit ihren Liedern durch die Lande! Eine ganze Dekade voller Abenteuer, unvergesslicher Konzerte, Schweiß, Tränen und vor allem – unendlich viel Freundschaft.
2026 jährt sich das erste, mit Gold ausgezeichnete Album Seit An Seit zum zehnten Mal und dieses Jubiläum soll gleich doppelt gefeiert werden! Nach der grandiosen Resonanz auf das eigene Jubiläumsfestival Heldenfest in Wuppertal hat die Band kurzerhand beschlossen, noch eine ganze Jubiläumstour zu spielen! In 13 ausgewählten Städten soll angestoßen werden auf alles, was war, alles, was ist und alles, was noch kommen wird!
Die größten musikalischen Momente aus einer Dekade dArtagnan wollen ebenso gefeiert werden wie das Leben und die Liebe zur Musik. Und natürlich gibt es auch neue Überraschungen im Gepäck, die diese Abende zu etwas ganz Besonderem machen!
Die Band sagt: „Dies ist unser Dank an Euch – die treuen Freunde, die uns seit Jahren begleiten und ohne die all das niemals möglich gewesen wäre. Also erhebt das Glas, ölt die Stimmen und schärft die Schwerter: Heldinnen und Helden, singt mit uns die Hymnen – und feiert 10 Jahre dArtagnan! Auf der Helden & Hymnen Tour.“
Helden & Hymnen
10 Jahre dArtagnan – die Jubiläumstour, mit dabei: Storm Seeker & Doppelbock
präsentiert von: Sonic Seducer und metal.de
30.10.2026 – Dresden, Alter Schlachthof
31.10.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt
06.11.2026 – Leipzig, Felsenkeller
07.11.2026 – Hamburg, Große Freiheit 36
12.11.2026 – München, Muffathalle
14.11.2026 – Stuttgart, LKA-Longhorn
19.11.2026 – Frankfurt, Batschkapp
20.11.2026 – Hannover, Capitol
21.11.2026 – Oberhausen, Turbinenhalle 2
27.11.2026 – Köln, Carlswerk Victoria
28.11.2026 – Nürnberg, Löwensaal
Tickets gibt es ab sofort unter www.dartagnan-tickets.de und www.eventim.de. Ab dem 20.11.2025, 12 Uhr, gibt es die Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.