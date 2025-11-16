dArtagnan: kündigen „Helden & Hymnen Tour 26“ an

Es ist kaum zu glauben: Seit zehn Jahren ziehen dArtagnan mit ihren Liedern durch die Lande! Eine ganze Dekade voller Abenteuer, unvergesslicher Konzerte, Schweiß, Tränen und vor allem – unendlich viel Freundschaft.

2026 jährt sich das erste, mit Gold ausgezeichnete Album Seit An Seit zum zehnten Mal und dieses Jubiläum soll gleich doppelt gefeiert werden! Nach der grandiosen Resonanz auf das eigene Jubiläumsfestival Heldenfest in Wuppertal hat die Band kurzerhand beschlossen, noch eine ganze Jubiläumstour zu spielen! In 13 ausgewählten Städten soll angestoßen werden auf alles, was war, alles, was ist und alles, was noch kommen wird!

Die größten musikalischen Momente aus einer Dekade dArtagnan wollen ebenso gefeiert werden wie das Leben und die Liebe zur Musik. Und natürlich gibt es auch neue Überraschungen im Gepäck, die diese Abende zu etwas ganz Besonderem machen!

Die Band sagt: „Dies ist unser Dank an Euch – die treuen Freunde, die uns seit Jahren begleiten und ohne die all das niemals möglich gewesen wäre. Also erhebt das Glas, ölt die Stimmen und schärft die Schwerter: Heldinnen und Helden, singt mit uns die Hymnen – und feiert 10 Jahre dArtagnan! Auf der Helden & Hymnen Tour.“

Helden & Hymnen

10 Jahre dArtagnan – die Jubiläumstour, mit dabei: Storm Seeker & Doppelbock

präsentiert von: Sonic Seducer und metal.de

30.10.2026 – Dresden, Alter Schlachthof

31.10.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt

06.11.2026 – Leipzig, Felsenkeller

07.11.2026 – Hamburg, Große Freiheit 36

12.11.2026 – München, Muffathalle

14.11.2026 – Stuttgart, LKA-Longhorn

19.11.2026 – Frankfurt, Batschkapp

20.11.2026 – Hannover, Capitol

21.11.2026 – Oberhausen, Turbinenhalle 2

27.11.2026 – Köln, Carlswerk Victoria

28.11.2026 – Nürnberg, Löwensaal

Tickets gibt es ab sofort unter www.dartagnan-tickets.de und www.eventim.de. Ab dem 20.11.2025, 12 Uhr, gibt es die Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.